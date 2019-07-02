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Talip Geylan’dan "LGS maratonu" açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) maratonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 14:19
Talip Geylan’dan "LGS maratonu" açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) maratonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, LGS sonucunu alan öğrencilerin toplam 15 tercih yapacağını, bu tercihlerin ölçütünün 3’e ayrıldığını belirtti. Geylan, “Toplamda 15 tercih yapılacak. 5 tercih adrese dayalı yerleştirme, 5 tercih sınava dayalı yerleştirme, 5 tercih de pansiyonlu okullarımız için yerleştirme olacak. Tercih başvurusunda bulunacak olan adaylara öncelikli olarak yerel yerleştirme butonu açılacak, yani ilk beş tercihi tüm öğrenciler yapmak zorundadır. Sonraki beş tercih ise öğrencilerin merkezi sınav puanlarına göre yapılacaktır. Bunun dışında pansiyonlu okullarda öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz de üçüncü kez 5 tercih yapacaktır. 22 Temmuz tarihinde tercih sonuçları açıklanacak, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında da birinci tercihine yerleşen ancak değiştirmek isteyen öğrencilerimiz nakil talebinde bulunacaklar. Nakil talebinde bulunan öğrencilerin tercihleri 5-8 Ağustos tarihleri arasında olacaktır. Tüm bu sürecin ardından 19-23 Ağustos tarihleri arasında da hiçbir yere yerleşmeyen öğrencilerimiz için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından nakil komisyonları kurulacaktır" ifadelerini kullandı.


Geçen yıl bütün nakillerin otomatik olarak yapıldığını söyleyen Geylan, bu yıl ikinci nakilden sonra yerleşemeyen öğrencilerin nakillerinin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak komisyonlar marifeti ile yapılacağına dikkat çekti. Her öğrencinin yeteneğine göre yerleştirilmesini istediklerini belirten Geylan, “Tabii ki Türkiye’de okulların kontenjanları bellidir. 1 milyon 29 bin öğrencimiz merkezi sınava girdi. Dileriz her öğrencimiz arzu ettiği hedefe ulaşır” diye konuştu. Geylan sözlerine şöyle devam etti:


“Öte yandan şu hususa da dikkat çekmek istiyorum. Bilindiği gibi hazırlık sınıfları olan liselerimiz var. Mesela Ankara Sıhhiye’deki Atatürk Lisesinde öğrenciler 5 yıl eğitim görmektedir. Bu sene hazırlık sınıfına kaydolacak öğrencilerimiz geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni ortaöğretim modeline göre eğitim göreceklerdir. Dolayısıyla bu sene hazırlık sınıfı tercih edecek olan öğrencilerimizin ve velilerimizin bu hususa mutlaka dikkat etmesi gerekir. Zira yeni modelde ders saatleri, ders sayıları, ders seçme usulleri değişecektir.”


LGS tercih sürelerinin çok uzun tutulduğunu ileri süren Geylan, “Öğrencilerimiz yoğun ve stresli bir dönem yaşadılar. Tercih sürelerinin 23 Ağustos tarihine kadar devam etmesi nedeniyle neredeyse yaz sonuna kadar stresleri devam edecek. Keşke her şeyin teknolojiye bağlı olduğu bir çağda tercihlerin daha hızlı alınması sağlanabilseydi. Bundan sonraki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığından beklentimiz, tercih süresini bu kadar uzun tutmamasıdır” diye konuştu.


Öğretmen atamalarına da değinen Geylan, öğretmen açığının giderilmesi için bu yıl 100 bin atama yapılması gerektiğini savundu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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