Talip Geylan KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) Temsilciler Kurulu Toplantısı için Kıbrıs’a gelen Türk Eğitim-Sen ve UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Başbakan Ersin Tatar’ı tebrik eden ve güven oyu almış olan yeni hükümete başarılar dileyen Genel Başkan Geylan, Türk Eğitim-Sen ve UAESEB’in her daim Kıbrıs Davası’nın ve Kıbrıslı Türklerin savunucusu ve destekçisi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kıbrıslı soydaşlarımız Rum çetelerin organize saldırıları ve adeta soykırıma varan katliamları karşısında büyük acılar yaşadı, büyük sıkıntılar çekti. 1974 Barış Harekatı’yla huzura kavuşan Kıbrıslı Türkler, 1983 yılından itibaren de müstakil Devletimizi kurarak iradesini dünyaya ilan etti. Ancak adadaki iki toplumun birlikte yaşayabileceği bir ortak yönetim modeli üzerinde uzun yıllardır müzakereler sürdürülmekte. Fakat gelinen noktada Güney Kıbrıs Rum kesiminin uzlaşmaz tutumu ve adada yönetimi ve zenginliği paylaşmak istememesi artık ikili federatif yönetim modelinin mümkün olmayacağını ortaya koymuştur. Artık tek formül, 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin müstakil bir devlet olarak yoluna devam etmesidir. Bu durumda, uluslararası kuruluşların ve tüm ülkelerin KKTC’yi tanıması ve resmen muhatap olması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Kıbrıs’ta huzur ve barışın kalıcı ve sürdürülebilir olmasının tek yolu budur. Siyaset, ekonomi, spor, sanat ve diğer tüm alanlarda KKTC üzerinde uygulanan izolasyon ve ambargonun sonlandırılması anlamında adımların ivedilikle atılmasını bekliyoruz. Bu beklentiye mütenasip hareket etmeyen ülke ve kuruluşların Kıbrıs’ta kalıcı barışın sağlanması konusunda samimiyetleri sorgulanacaktır.”

Ayrıca önceki gün Doğu Akdeniz’de arama faaliyetlerini sürdüren Fatih Sondaj Gemisi çalışanlar ve TPAO ile işbirliğinde olan şirket yetkilileri hakkında tutuklama kararı çıkartmasına da değinen Geylan, “Bu karar hukuksuzdur, hükümsüzdür, geçersizdir. Bunun yanı sıra, çok uluslu egemen güçlerin tetikçiliğini yapan Rum kesiminin bu adımı, aynı zamanda KKTC ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tarihsel egemenlik haklarının gasp edilmesine yönelik bir girişim ve devletimize bir meydan okumadır. Bu kabul edilemez. Güney Kıbrıs Rum Kesimi, aklını başına almalıdır. 1974’ü ne çabuk unutmuşlardır? Türkiye büyük bir devlettir ve sonuna kadar KKTC ve Kıbrıslı Türklerin yanındadır. Burada bir kez daha ifade ediyorum ki, 300 milyonu aşkın Türk Dünyası’nın yüreği KKTC’li soydaşlarımızla birlikte atmaktadır. Kıbrıs Davası, Türk Dünyası’nın davasıdır. Türk Eğitim-Sen ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği üyesi tüm kuruluşlarımız, soydaşlarımızın yanındadır, birdir, beraberdir” dedi.

Başbakan Ersin Tatar da kabulde yaptığı konuşmada, Türk Dünyası’nın temsilcilerini KKTC’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Irak ve Romanya’dan gelen eğitim sendikalarının temsilcilerinin KKTC’ye gelerek Türk Dünyası’nın desteğini hissettirmelerinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bizler Kıbrıslı Türkler olarak her zaman Anavatan Türkiye’nin himaye ve desteğini yaşayan soydaşlarınız olarak, bugün burada Türk Dünyası’nın varlığını görmekten daha da mutlu olduk, şeref duyduk. Şunu çok iyi biliyoruz ki, Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın desteğiyle Kıbrıs’taki Türk varlığının temelleri daha da sağlamlaşacaktır. 1571’den beri Kıbrıs’ı vatan yapmış olan bizler, ilelebet bu topraklarda müstakil egemenliğimizi sürdüreceğiz. Enerji kaynakları üzerinden son zamanlarda kurulan tuzakların farkındayız. Ama herkes bilsin ki, Doğu Akdeniz’de ve bölgemizde KKTC ve Türkiye’nin egemenlik hakları gasp edilemez, buna müsaade etmeyeceğiz.”

Genel Başkan Talip Geylan ve beraberindeki heyet daha sonra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu da makamlarında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular.