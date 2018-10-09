Erdoğan talimatı verdi! Vatandaşı bunlara bırakmayın

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında ekonomik sorunlar en önemli gündem maddesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırsatçılarla mücadelede İçişleri ve belediyenin de Ticaret Bakanlığı'nın çalışmalarına katkı vermesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan: Vatandaşı bu fırsatçılara bırakmayın!

Toplantının kapalı bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fırsatçılarla iyi mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, bu işin sadece Ticaret Bakanlığına bırakılmamasını istedi. Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ve belediye zabıtalarının da fırsatçılarla mücadele için ortak çalışması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Çok etkili denetimler yapılsın, vatandaşı bu fırsatçılara bırakmayın” dedi.

Toplantıda bazı milletvekilleri yerelde yaşanan ekonomik sorunları dile getirerek piyasaların canlanması ve para girişinin sağlanması için tüccar ve sanayicinin devletteki KDV iadelerinin bir an önce ödenmesini istediler. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bunu yapabileceklerini söyledi. Milletvekilleri yerel seçime giderken bölgelerinde yaşadıkları sorunları anlattılar. Ayrıca, yol yapımı ve altyapı hizmetlerine yönelik ödeneklerin durma noktasına geldiğini, işlerin yarım kaldığını, bunun da vatandaşta olumsuz etki yaptığını dile getirdiler.

(Hürriyet)