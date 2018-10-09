0553 313 94 23

Erdoğan talimatı verdi! Vatandaşı bunlara bırakmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında fırsatçılarla mücadelede İçişleri Bakanlığı ve belediyenin de Ticaret Bakanlığı'nın çalışmalarına katkı vermesi gerektiğini söyledi.

09 Ekim 2018 Salı 13:13
Erdoğan talimatı verdi! Vatandaşı bunlara bırakmayın

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında ekonomik sorunlar en önemli gündem maddesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırsatçılarla mücadelede İçişleri ve belediyenin de Ticaret Bakanlığı'nın çalışmalarına katkı vermesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan: Vatandaşı bu fırsatçılara bırakmayın!

Toplantının kapalı bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fırsatçılarla iyi mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, bu işin sadece Ticaret Bakanlığına bırakılmamasını istedi. Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ve belediye zabıtalarının da fırsatçılarla mücadele için ortak çalışması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Çok etkili denetimler yapılsın, vatandaşı bu fırsatçılara bırakmayın” dedi. 

Toplantıda bazı milletvekilleri yerelde yaşanan ekonomik sorunları dile getirerek piyasaların canlanması ve para girişinin sağlanması için tüccar ve sanayicinin devletteki KDV iadelerinin bir an önce ödenmesini istediler. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bunu yapabileceklerini söyledi. Milletvekilleri yerel seçime giderken bölgelerinde yaşadıkları sorunları anlattılar. Ayrıca, yol yapımı ve altyapı hizmetlerine yönelik ödeneklerin durma noktasına geldiğini, işlerin yarım kaldığını, bunun da vatandaşta olumsuz etki yaptığını dile getirdiler. 

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 13:13
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kızılcahamam
  3. AK Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ajan Brunson’u köşeye sıkıştıracak iddialar!
    1. Ajan Brunson’u köşeye sıkıştıracak..
    2. Hainler Münbiç'in etrafına hendek..
    3. Vicdanları sızlatan görüntü! Artık..
    4. Elazığ'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda..
    5. Destici'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    6. Talimatı verdi! Vatandaşı bunlara..
    7. Halkbank hesaplarında sorun bulamadılar
    8. Suudi Arabistan izin verdi:..
    9. Hulusi Akar açıkladı: Bugün başladı
    10. Denetimsiz yayınlarıyla genç nesli..
    11. Rusya'dan Türk Akımı açıklaması!
    12. Erdoğan Macaristan'dan seslendi:..
    13. AB’ye karşı ortak rest
    14. A Haber'e farklı, Halk TV'ye farklı..
    15. Avrupa ülkesinde askerler istifa ediyor!
    16. Erzurum Valiliği'nden yangın açıklaması
    17. Dilipak'tan çarpıcı Cemal Kaşıkçı..
    18. Vatandaşa karşı işlenen suçlar..
    19. Torunuyla birlikte 70 yaşında..
    20. Prof. Dr. Ziya Kazıcı: Tarihçi,..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı