Elon Musk mağarada mahsur kalan çocuklar için harekete geçti

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan, 12 çocuk ve antrenörlerinin mahsur kaldığı mağaradaki kurtarma operasyonu başladı. Operasyonda 30'u yabancı 5'i Taylandlı 5'i de ordu mensubu 40 dalgıç yer alıyor.

Yapılan resmi açıklamada mahsur kalan çocuklardan ilkinin en iyi ihtimalle 11 saat sonra kurtarılacağını belirtirken, operasyonun, kısmen suyla dolan mağaradaki koşullara bağlı olarak 2 ila 4 gün süreceğini belirtildi.

ELON MUSK TALİMAT VERDİ

Dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk ise, Taylan’daki çocukları kurtarmak için hummalı bir çalışma içerisinde olduğunu duyurdu. Milyarder iş insanı, 9 kişilik mühendis ekibini Tayland’a gönderdiğini açıklarken çocukların boylarına uygun denizaltılarla kurtarılabileceklerini söyledi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Tayland’daki yetkililerden bilgi aldığını söyleyen Musk, "En mantıklı kurtarma yolu ufak, çocuk boylarında bir deniz altı yapmak. Bunu da sıvı oksijen transferi gerçekleştirerek yapabiliriz. Falcon roket gövdesi kullanılabilir. Bu sayede iki dalgıç tarafından kolaylıkla taşınabilir ve en dar geçitlerden geçebilir" dedi.