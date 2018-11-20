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FETÖ talimat gönderdi: "Günde en az 10 tweet atın!"

Hain FETÖ’nün yurtiçi sorumlularının örgüt üyelerine gönderdiği ‘twitter talimatları’ deşifre edildi. Örgüt üyelerine gönderilen alçak talimatta, "Günün yoğun saatinde her gün en az 10 tweet atın, ünlüleri takip ederek sizi takip etmelerini sağlayın" dendi.

20 Kasım 2018 Salı 10:38
FETÖ talimat gönderdi: "Günde en az 10 tweet atın!"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün üst düzey yöneticilerinin yaklaşan yerel seçimler öncesinde daha fazla dezenformasyon için üyelerine twitter kullanımını artırmaları talimatı verdiği ortaya çıktı. Örgüt, üyelerine ''günde en az 10 tweet atın, ünlüleri takip ederek sizi takip etmelerini sağlayın'' talimatı verdi. Terörle mücadele ekipleri FETÖ'nün yurtiçi sorumlarının örgüt üyelerine gönderdiği ''twitter talimatlarını'' deşifre etti.

Silah gibi kullanın

Yerel seçimler öncesinde dezenformasyon için start veren örgüt yöneticilerinin 13 başlıkta yer alan talimatında, bütün işlemlerin internete başka IP adresi üzerinden bağlanılmasını sağlayan VPN üzerinden yapılması istendi.Talimatta, ''Günde en az 10 tweet atın'' denildi.

Örgüt üyelerinden günün yoğun saatlerinde tweet atmalarını, bol bol resim, karikatür ve video paylaşmalarını istedi. VPN üzerinden açılacak sahte hesaplara uygun bir isim ve profil resmi belirlemelerini isteyen örgüt, twitter’ı adeta bir silah gibi nasıl kullanmaları gerektiğini tek tek anlattı.

Ünlü isimlere takip

Terör örgütü, amaçlarına ulaşmak için twitter kullanan ünlü isimlerin takipçilerini de hedefine koydu. Ünlü kişilerin takipçilerinin de ünlü olduğuna vurgu yapan örgüt yöneticileri, “ünlünün paylaştığı tweeti bir çok ünlü de görüyor. Bu durum vereceğimiz mesajı çok daha fazla kişiye ulaştıracak” dedi.

Tebriklerle sempati

Örgüt yöneticileri, bu gerekçeyle ünlülerle diyaloğa geçilmesi emrini verdi. Takip edilen ünlülerin favorilere eklenmesini ve attığı her tweete yorum yazılarak dikkatinin çekilmesinin sağlanmasını istedi.  Ünlülerin branşlarına göre diyaloğa geçilebileceğini üyelerine ileten örgüt yöneticileri, “Gazeteci ise yazdığı yazının beğenildiği söylenerek soru sorulabilir. Tiyatrocu ise seyredilen filmlerden bahsedilebileceği, milletvekili ise siyasi bazı öneri ve görüşlerle soru ve tebriklerle sempatisini kazanılabilir” denildi.  

Propaganda faaliyeti

Terörle mücadele uzmanları, FETÖ yöneticilerinin talimatlarında yurt içi yurt dışında propaganda ve dezenformasyon faaliyetlerini hız vermeyi hedeflediğini açığa çıktığı değerlendirmesi yaptı.

32 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski Sağlık Bakanlığı çalışanı ByLock kullanıcısı 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde eş zamanlı operasyonla 18 şüpheliyi gözaltına aldı. 14 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Vücudumdaki parçaların hesabını kim verecek?

FETÖ 15 Temmuz komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davaya müşteki polis memuru Sadullah Karataş beyanı ile devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, polis memuru Sadullah Karataş, “Darbe girişiminde yaralandım, üç yıldır tedavilerimden ötürü uyuyamıyorum. Emniyete bomba atan pilotlardan şikayetçiyim. Vücudumdaki demir parçalarının hesabını kim verecek?” dedi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:38
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