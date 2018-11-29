"1478. Cadde" tabelası indi, "Malcolm X" tabelası asıldı

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerince caddenin adının bulunduğu direkteki "1478. Cadde" tabelası indirilerek, yerine "MalcolmX" yazılı tabela yerleştirildi.

Talimatı Erdoğan verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin New York şehrinde ABD'li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah Şahbaz'la görüşmüştü. Görüşme sonrası konuşan İlyasah, söz konusu görüşmenin iyi ve keyifli geçtiğini belirterek, "Kendisi beni Türkiye'ye davet etti. Sayın Erdoğan, Ankara'da bir sokağa babamın adını vermeyi planladığını söyledi ve bizi sokağın açılışına davet etti. Muhtemelen bu, bu sene içerisinde gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte Malcolm X'in adının verilebileceği en uygun yerle ilgili çalışma başlatmıştı.