Talim Terbiye Kurulu Başkanı görevden alındı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilimsel danışma ve karar organı olan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda görev değişikliği yapıldı. Yaklaşık 3 senedir başkanlık görevini yürüten Alparslan Durmuş, görevden alındı. Yerine ise bir dönem İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapan Prof. Dr. Burhanettin Dönmez getirildi.

Alparslan Durmuş kimdir?

Alpaslan Durmuş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında “Küreselleşmenin Eğitime Yansımaları” başlıklı teziyle 2002 yılında tamamladı.

1994-2000 yılları arasında öğretmen ve idareci olarak Kırklareli’de ve İstanbul’da resmî ve özel öğretim kurumlarında görev yaptı. 2000 yılında bir eğitim danışmanlığı firması kurdu. Bu tarihten sonra farklı türlerde ve düzeylerde çok sayıda eğitim kurumuna danışman olarak hizmet verdi. Kurduğu eğitim danışmanlığı, içerik üretimi ve yayıncılık hizmetleri veren kurumunun Genel Müdürü olarak çalışmalarına devam etti. Birçok sivil toplum kuruluşunda farklı görevler üstlenmiş olup 2016 yılı Ağustos ayına kadar TBYM (Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini icra etti. Evli ve üç çocuk babası olan Alpaslan Durmuş, 29 Ağustos 2016 tarihinden bu yana Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.