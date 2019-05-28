Talihsiz adam hayatını kaybetti Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın çatısında kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip düşen 64 yaşındaki kalp usta metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda inşaatın çatısında kalıp çaktığı sırada dengesini kaybedip düşen 64 yaşındaki kalp usta metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; olay Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan3 katlı inşaatın çatısında çalışan kalıp ustası Mikail Özdemir (64), kalıp çaktığı sırada iddiaya göre kalıbın yerinden çıkması sonucu metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Ağır yaralanan talihsiz adamın yardımına çalışma arkadaşları koştu. Kanlar içerisinde yerde yatan Özdemir olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavinin ardında yoğun bakım ünitesine kaldırılan şahsınMikail Özdemir hayata ancak bir kaç saat tutunabildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.