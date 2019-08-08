Taliban'ın üst düzey yöneticileri Özbekistan'da

TAŞKENT (AA) - Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin şefi Molla Birader Ahund, Semerkant'ta gerçekleştirilecek "Afganistan İçi Diyalog Konferansı"yla ilgili Özbek yetkililerle bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ahund ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi. Taliban heyetini Taşkent Havaalanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev ve diğer Özbek yetkililer karşıladı.

Bakanlıkta, Ahund ve beraberindeki heyetle gerçekleşen görüşmede, Afganistan'da istikrarlı ve uzun vadeli barışın sağlanmasına yönelik siyasi müzakere süreciyle ilgili meseleler ele alındı.

Görüşmede, Afganistan'a sürekli olarak önem vermesinden dolayı Özbekistan yönetimineteşekkür eden Ahund, Özbekistan'ın çabaları sonucunda Afganistan sorununun dünya kamuoyunun gündeminde olduğunu belirtti.

Afganistan İçi Diyalog Konferansı'nın bir sonraki toplantısının Semerkant'ta yapılmasına ilişkin teklifi destekleyen Ahund, görüşmede, Afganistan'daki mevcut durum açısından toplantının zamanında organize edileceğini aktardı.

Ahund, bu konferansın düzenlenmesi için gereken koşulları sağlamaya hazır olmasından dolayı Özbekistan'a teşekkürünü yineledi.

- Özbekistan'ın Afganistan'da barışa yönelik girişimleri

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı geçen ay sonunda Özbek tarafının Afgan yetkililer ile Taliban temsilcilerinin katılacağı toplantının Semerkant'ta yapılması için gereken tüm koşulları sağlamaya hazır olduğunu bildirmişti.

Afganistan İçi Diyalog Konferansı bir sonraki toplantısının bu ay sonuna kadar Semerkant'ta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Özbekistan, son yıllarda Afganistan'daki barış sürecinde aktif rol almaya başladı. Orta Asya'daki güvenlik ve istikrarı doğrudan etkileyen bu sorunun çözümü için geçen yıl Taşkent'te 70 ülkenin üst düzey yetkililerinin katıldığı "Uluslararası Afganistan Konferansı" düzenlenmişti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ev sahipliğinde yapılan konferansın ardından Afganistan hükümeti ve Taliban arasında herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelerin başlatılmasını, ülkedeki siyasi sürece Taliban'ın dahil edilmesini ve sağlanacak siyasi uzlaşmayla ülkede çatışmalara son verilmesini hedefleyen "Taşkent Deklarasyonu" imzalanmıştı.

Taşkent'te, Orta Asya ülkeleri ile Afganistan arasındaki iş birliğinin yeni formatı "Orta Asya+Afganistan (C5+1)" dışişleri bakanlarının ilk toplantısı gerçekleştirilmişti.

Afganistan hükümetiyle doğrudan müzakerelere katılımını organize etmek için Taliban'ın Siyasi Bürosundan Şer Muhammed Abbas Stanikzay'ın başkanlığında bir heyetle Taşkent'te müzakerelerde bulunan Özbekistan, Afgan meselesinde önemli aktör olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu.