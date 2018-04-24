Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Taliban'ın dergisi DAEŞ-ABD ittifakını yazdı: Birliği bozuyor, tekfir fikri ABD'ye ait!

Afganistan İslam Emirliği Taliban Hareketi'nin ‘Şeriat’ adlı dergisi flaş bir makale yayınladı. Yayınlanan makalede "DAEŞ & Amerikan İttifakı" başlıklı yazı dikkat çekti.

24 Nisan 2018 Salı 15:13
Taliban'ın dergisi DAEŞ-ABD ittifakını yazdı: Birliği bozuyor, tekfir fikri ABD'ye ait!

Talibana göre Amerika Birleşik Devletleri, ülkedeki kuklalar ve Erbekya milislerinden hayal kırıklığına uğrayınca DAEŞ’e yatırım yapmaya başladı.

İslam Emirliği Taliban Hareketi, DAEŞ’in Nangarhar’a yerleşerek ‘hilafet’ iddiasında bulunarak tekfir faaliyetlerinde bulunması fikri Amerikalılara ait olduğunu yazdı. Şeriat Dergisinde yer alan yazıda DAEŞ’in halkı tekfir, korku ve dehşeti yayarak insanları kendi saflarına katılmak zorunda bırakmayı amaçladığı ifade edildi.

Dergide Amerika’nın DAEŞ’in politikaları aracılığıyla Afganistan’da dine karşı bir nefretin doğmasını amaçladığı belirtilerek ülkedeki mezhebi birliğin de bozulmasının istendiği vurgulandı.

‘DAEŞ & Amerikan İttifakı’ başlıklı makalede yazılanlar arasındaki en ilgi çeken bölüm ise bölgedeki cihat yanlılarının ve halkın birçok kez Amerikan helikopter ve araçlarını DAEŞ’e silah taşırken ve yaralı DAEŞ üyelerini sevk ederken görüldüğü yönündeki bilgi oldu.

Amerikan işgal güçlerinin DAEŞ’e radyo yayını yapabilmesi için Celalabad Havalimanında radyo merkezi kurduğu ve ABD ve Afgan Milli Ordusunun Taliban’ı DAEŞ’i bitirmekten alıkoyan operasyonlar düzenlediği de Şeriat Dergisinde yer alan bilgiler arasında.

TALİBAN: “DAEŞ BU RADYO ARACILIĞIYLA GECE GÜNDÜZ ZEHİRLİ FİKİRLERİNİ YAYIYOR.”

Afganistan İslam Emirliği Taliban Hareketi, ABD’nin Afganistan’ın Nangarhar Vilayetindeki Açin ilçesine attığı ‘nükleer olmayan en büyük bomba’ hakkında yaptığı açıklamada aynı konuya temas etmiş ve ‘DAEŞ’in kökünü kazımaya her yaklaştığımızda ABD bizi bombalayarak engelliyor’ demişti.

Şeriat Dergisinde yer alan ‘DAEŞ & Amerikan İttifakı’ başlıklı açıklamada söz konusu durumun görgü tanıklarıyla sabit olduğu kaydedildi.

Makalede verilen örneklerden birisi de DAEŞ’in Taliban’la savaşmak için Nangarhar’ın Hocyani ilçesinde yer alan Vaziro bölgesindeki mevzilerine Afgan Milli Ordu karargahından çıkarak geldiği yönündeki tanıklık oldu. Olay hakkında yazılanlar şöyle devam etti: “Kabil Yönetimi ve efendileri (Amerikalılar) DAEŞ’in bölgede kalamayacağını anlayınca Vaziro’ya doğru büyük bir konvoy çıkardılar, böylece Mücahitler (Taliban) ilerlemekten alıkonuldu.”

‘Afganistan halkı Mücahitlerin (Taliban) DAEŞ’i Amerika’nın hizmetkarı olarak gördüğünü biliyor’ denilen makalede DAEŞ’in faaliyetlerinin gözetlenmeye devam edildiği belirtildi. DAEŞ’in ülkedeki Erbekya milisleriyle aynı göreve hizmet ettiğini belirten ‘DAEŞ & Amerikan İttifakı’ başlıklı yazı, söz konusu güçlerin Taliban’dan kurtulamayacağı yönündeki tehditle son buldu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 15:13
  1. Ordu
  2. Taliban
  3. ABD-DAEŞ
  4. Afganistan
  5. Şeriat Dergisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan S-300 açıklaması:Türkiye'ye de sormalıyız
    1. Rusya'dan S-300 açıklaması:Türkiye'ye..
    2. AK Parti'den sert açıklama: O parmağa..
    3. Suriyeliler için üniversite fırsatı!
    4. Katil Esed yine sivilleri hedef aldı
    5. FETÖ’cü eski polise 7 yıl hapis cezası..
    6. Bir garip olay: Cebinden para ödeyip..
    7. Zehir tacirlerine “drone” baskını
    8. Fenerbahçe'de "Aykut Kocaman" depremi
    9. Her seçim öncesi aynı terane
    10. Bu işi kim yaparsa dünyanın ilk..
    11. Lider Galatasaray'dan "UEFA" açıklaması
    12. Tercihler başladı! Site kilitlendi
    13. FETÖ'cü iş adamı 5 yıl hapse çarptırıldı
    14. Akşener ve Karamollaoğlu görüşmesinde..
    15. 'Erdoğan kırmızı çizgimizdir'
    16. AK Parti'den Mustafa Destici sürprizi
    17. Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş..
    18. Şah Rıza'nın mumyası bulundu
    19. Aytun Çıray İYİ Parti'nin..
    20. İnsan olmadığı için para alamayacak
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Abdullah Gül'ün adaylık kararı belli oldu
    Abdullah Gül'ün adaylık kararı belli oldu
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü