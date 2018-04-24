Taliban'ın dergisi DAEŞ-ABD ittifakını yazdı: Birliği bozuyor, tekfir fikri ABD'ye ait!

Talibana göre Amerika Birleşik Devletleri, ülkedeki kuklalar ve Erbekya milislerinden hayal kırıklığına uğrayınca DAEŞ’e yatırım yapmaya başladı.

İslam Emirliği Taliban Hareketi, DAEŞ’in Nangarhar’a yerleşerek ‘hilafet’ iddiasında bulunarak tekfir faaliyetlerinde bulunması fikri Amerikalılara ait olduğunu yazdı. Şeriat Dergisinde yer alan yazıda DAEŞ’in halkı tekfir, korku ve dehşeti yayarak insanları kendi saflarına katılmak zorunda bırakmayı amaçladığı ifade edildi.

Dergide Amerika’nın DAEŞ’in politikaları aracılığıyla Afganistan’da dine karşı bir nefretin doğmasını amaçladığı belirtilerek ülkedeki mezhebi birliğin de bozulmasının istendiği vurgulandı.

‘DAEŞ & Amerikan İttifakı’ başlıklı makalede yazılanlar arasındaki en ilgi çeken bölüm ise bölgedeki cihat yanlılarının ve halkın birçok kez Amerikan helikopter ve araçlarını DAEŞ’e silah taşırken ve yaralı DAEŞ üyelerini sevk ederken görüldüğü yönündeki bilgi oldu.

Amerikan işgal güçlerinin DAEŞ’e radyo yayını yapabilmesi için Celalabad Havalimanında radyo merkezi kurduğu ve ABD ve Afgan Milli Ordusunun Taliban’ı DAEŞ’i bitirmekten alıkoyan operasyonlar düzenlediği de Şeriat Dergisinde yer alan bilgiler arasında.

TALİBAN: “DAEŞ BU RADYO ARACILIĞIYLA GECE GÜNDÜZ ZEHİRLİ FİKİRLERİNİ YAYIYOR.”

Afganistan İslam Emirliği Taliban Hareketi, ABD’nin Afganistan’ın Nangarhar Vilayetindeki Açin ilçesine attığı ‘nükleer olmayan en büyük bomba’ hakkında yaptığı açıklamada aynı konuya temas etmiş ve ‘DAEŞ’in kökünü kazımaya her yaklaştığımızda ABD bizi bombalayarak engelliyor’ demişti.

Şeriat Dergisinde yer alan ‘DAEŞ & Amerikan İttifakı’ başlıklı açıklamada söz konusu durumun görgü tanıklarıyla sabit olduğu kaydedildi.

Makalede verilen örneklerden birisi de DAEŞ’in Taliban’la savaşmak için Nangarhar’ın Hocyani ilçesinde yer alan Vaziro bölgesindeki mevzilerine Afgan Milli Ordu karargahından çıkarak geldiği yönündeki tanıklık oldu. Olay hakkında yazılanlar şöyle devam etti: “Kabil Yönetimi ve efendileri (Amerikalılar) DAEŞ’in bölgede kalamayacağını anlayınca Vaziro’ya doğru büyük bir konvoy çıkardılar, böylece Mücahitler (Taliban) ilerlemekten alıkonuldu.”

‘Afganistan halkı Mücahitlerin (Taliban) DAEŞ’i Amerika’nın hizmetkarı olarak gördüğünü biliyor’ denilen makalede DAEŞ’in faaliyetlerinin gözetlenmeye devam edildiği belirtildi. DAEŞ’in ülkedeki Erbekya milisleriyle aynı göreve hizmet ettiğini belirten ‘DAEŞ & Amerikan İttifakı’ başlıklı yazı, söz konusu güçlerin Taliban’dan kurtulamayacağı yönündeki tehditle son buldu.