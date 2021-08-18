'Taliban'ı gözardı edemeyiz'

ABD bu ülkeye 2001’den beri çöreklendi. 83 milyar dolar harcayarak Afgan ordusunu adeta ihya etti. Bizim de orada askerlerimiz var. Afgan ordusunun beş bin kadar askerini, eğitime tabi tutan bir Türkiye var. Yani, son derece eğitimli ve güçlü bir ordusu var.

Taliban Kabil’e girdi. Bu kadar güçlü bir Afganistan Ordusu, bir tek mermi atmadan, adeta teslim oldu. Hatta, bazı Afgan askerlerinin, Taliban Ordusuna katıldığını da öğrendik. Bunu nasıl okuyacağız?



ABD Afganistan’dan çekildi, lakin orayı terk etmedi. ABD, kendilerini temsil eden birileri olacak ki, orayı terk etsin. Bu ülke üzerinde sadece ABD’nin değil; Çin ve Rusya’nın da hesapları var.



Türkiye’nin hesapları da göz ardı edilemez. Bir kere, Afgan halkının %85’i Sünni Müslümandır. Ayrıca, Afgan halkının Türkiye’ye karşı özel bir ilgisi, sevgisi ve hoşgörüsü var. Türkiye’nin o topraklarda 1000’den fazla projesi var. Bu durum, küçümsenecek bir avantaj olamaz.



Artık dışa açılan, açılmak zorunda olan bir Afganistan var. Bu manzara karşısında Türkiye’nin; uzaktan seyretmesi, sahayı aç kurtlara terk etmesi ve varolan inisiyatifini hovardaca harcamasını kimse Reis’ten beklemesin. Eski düşman ABD’nin bile Taliban’la dost olması, boşuna değildir. Bu nedenle, Reis’in Taliban’la görüşme kararı, son derece isabetli, yerinde ve diplomatik bir zekanın ürünüdür.