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Dünya Taliban'dan son dakika açıklamalar
Dünya

Taliban'dan son dakika açıklamalar

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan’da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan’da çatışmanın önüne geçmek için genel af çıkardıklarını belirterek, “Afganistan’da güçlü bir İslami hükümet kurmak için görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 18:23:00 - 2021-08-17 18:40:17
Taliban'dan son dakika açıklamalar

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan’da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan’da çatışmanın önüne geçmek için genel af çıkardıklarını belirterek, “Afganistan’da güçlü bir İslami hükümet kurmak için görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Taliban Sözcüsü son dakika açıklamalarda bulunuyor. 

“Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz” ifadelerini kullanarak, Kabil'deki güvenliğin günden güne iyiye gideceğini, tüm Avrupalı ve diğer misyonların güvenliğinin 24 saat kendi güçlerinin sorumluluğunda olacağını yineledi.

Mücahid, Afganistan topraklarının hiçbir ülkeye yönelik saldırı amaçlı kullanılmayacağını açıkladı. Öte yandan Mücahid, kadınların okula gidebileceğini, okullarda ve hastanelerde çalışabileceğini bildirdi.

Açıklamalarından satır başları şöyle:

“Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı gütmeyeceğiz ve kimsenin evine girilmeyecek. Size bu konuda güvence veriyorum”

“Bizim ile savaşmış karşımızda olmuş A’dan z’ye kimseden intikam almayacağız. Bu savaştan biz de zarar gördük. Afganistan’ın güvenliğini ve huzurunu istiyoruz”

“Pakistan, Rusya ve Çin ile iyi ilişkilerimiz var ama müttefikimiz yok ve herhangi bir bloğun parçası değiliz” dedi.

 

Ayrıntılar geliyor...

 

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