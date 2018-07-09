Taliban'dan 'Osmanlı ve Türkiye' temalı video

Taliban'a bağlı "Manba al-Jihad" medya kanalı tarafından yaklaşık yirmi dakikalık yeni bir video yayınlandı.

“GERÇEK ADAMLAR 3”

"Gerçek Adamlar 3" ismini taşıyan videoda Taliban savaşçılarının eğitim kamplarına ait görüntüler yer alıyor.

Videonun giriş kısmında Türkiye'den görüntüler yer alırken yine aynı şekilde son Osmanlı Padişahlarından Sultan Abdülhamid'in fotoğrafı da videonun giriş kısmında kullanılmış.

ABDÜLHAMİT’İN GÖRÜNTÜLERİ YER ALIYOR

Videoda son Osmanlı Padişahlarından Sultan Abdulhamid'in görüntülerinden sonra, Osmanlı Devleti'nin çöküşünden sonraki dönemde Batı'nın Müslümanlara ait toprakları ele geçirmeye başladığını ve halkları kendi boyunduruğu altına aldığı ifadeleri kullanılıyor.

Osmanlı sonrası dönemde Müslümanların can ve mal güvenliğinin sağlanamadığı da videoda aktarılan ifadeler arasında.

ABD'nin Afganistan'ı işgalindeki tek amacın ülkedeki İslami düzeni ortadan kaldırmak olduğu ifade edilen videoda, Afgan halkının dinine karşı sahip olduğu derin bağlılıkla işgalci güçlere karşı mücadele ettiği ifade ediliyor.

"BATILI GÜÇLER KENDİ ÇIKALARINA HİZMET EDEN YÖNETİM İSTİYOR"

Videonun bu kısmında, ABD ve diğer Batılı güçlerin Afganistan'da kurdukları kukla yönetimle kendi çıkarlarına hizmet eden bir yönetimi amaçladığı belirtiliyor.

Videonunun sonraki kısımlarında Taliban savaşçılarının silahlı eğitim görüntülerine yer veriliyor.

"Usame bin Zeyd" eğitim kampından olduğu belirtilen görüntülerde Taliban savaşçılarının, fiziki taktik eğitimlerin yanında silahlı baskın ve el yapımı patlayıcıların yerleştirilmesi gibi eğitimler de aldığı görülüyor.

Yirmi dakikalık videonun yarısından çoğunda askeri eğitimlere ait görüntüler yer alıyor. Taliban savaşçıları hafif ve ağır silahlarla atışlar yaparken, meskun mahal baskınlarına ait eğitimler de aldıkları görülüyor.

Videonun son kısmında konuşan Taliban savaşçıları, Afgan halkına yönelik hitaplarında, onları ülkedeki "cihada" katılmaya davet ediyorlar.