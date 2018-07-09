0553 313 94 23

Taliban'dan 'Osmanlı ve Türkiye' temalı video

Taliban'a bağlı medya kaynakları yeni bir video yayınladı. Yayınlanan videonun giriş kısmında Türkiye’den görüntülere yer verilirken son Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han’ın fotoğrafı da kullanılarak; "Osmanlı Devleti'nin çöküşünden sonraki dönemde Batı'nın Müslümanlara ait toprakları ele geçirmeye başladığını ve halkları kendi boyunduruğu altına alıyor" denildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:29
Taliban'dan 'Osmanlı ve Türkiye' temalı video

Taliban'a bağlı "Manba al-Jihad" medya kanalı tarafından yaklaşık yirmi dakikalık yeni bir video yayınlandı.

“GERÇEK ADAMLAR 3”

"Gerçek Adamlar 3" ismini taşıyan videoda Taliban savaşçılarının eğitim kamplarına ait görüntüler yer alıyor.

Videonun giriş kısmında Türkiye'den görüntüler yer alırken yine aynı şekilde son Osmanlı Padişahlarından Sultan Abdülhamid'in fotoğrafı da videonun giriş kısmında kullanılmış.

ABDÜLHAMİT’İN GÖRÜNTÜLERİ YER ALIYOR

Videoda son Osmanlı Padişahlarından Sultan Abdulhamid'in görüntülerinden sonra, Osmanlı Devleti'nin çöküşünden sonraki dönemde Batı'nın Müslümanlara ait toprakları ele geçirmeye başladığını ve halkları kendi boyunduruğu altına aldığı ifadeleri kullanılıyor.

Osmanlı sonrası dönemde Müslümanların can ve mal güvenliğinin sağlanamadığı da videoda aktarılan ifadeler arasında.

ABD'nin Afganistan'ı işgalindeki tek amacın ülkedeki İslami düzeni ortadan kaldırmak olduğu ifade edilen videoda, Afgan halkının dinine karşı sahip olduğu derin bağlılıkla işgalci güçlere karşı mücadele ettiği ifade ediliyor.

"BATILI GÜÇLER KENDİ ÇIKALARINA HİZMET EDEN YÖNETİM İSTİYOR"

Videonun bu kısmında, ABD ve diğer Batılı güçlerin Afganistan'da kurdukları kukla yönetimle kendi çıkarlarına hizmet eden bir yönetimi amaçladığı belirtiliyor.

Videonunun sonraki kısımlarında Taliban savaşçılarının silahlı eğitim görüntülerine yer veriliyor.

"Usame bin Zeyd" eğitim kampından olduğu belirtilen görüntülerde Taliban savaşçılarının, fiziki taktik eğitimlerin yanında silahlı baskın ve el yapımı patlayıcıların yerleştirilmesi gibi eğitimler de aldığı görülüyor.

Yirmi dakikalık videonun yarısından çoğunda askeri eğitimlere ait görüntüler yer alıyor. Taliban savaşçıları hafif ve ağır silahlarla atışlar yaparken, meskun mahal baskınlarına ait eğitimler de aldıkları görülüyor.

Videonun son kısmında konuşan Taliban savaşçıları, Afgan halkına yönelik hitaplarında, onları ülkedeki "cihada" katılmaya davet ediyorlar.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:29
  1. Afganistan
  2. Taliban
  3. gerçek adamlar 3 videosu
  4. video
  5. cihat

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM28 dk önce
    Bunun iyi niyetle yayınlanmış bir video olduğunu düşünmüyorum. Talibana katılanlar kendince haklı nedenlere sahip olabilir lakin varılmak istenen sonuç batı devletleri için hasıl olmuştur. DAEŞ denilen BATInın maymuncuğu örgütle Talibanın amaç birliği var ama varılan yer İslam topraklarının topyekun işgali oldu.Fiilen işgal edilmemiş birkaç parça islam toprağı var beğenirsiniz yada beğenmezsiniz ama Türkiyede onlardan biri. Bu videoyu hazırlayanlar Osmanlıya atıfla sıranın bize geldiğini ima ediyorlar. Bunun sonunda Osmanlıyı canlandırmaya çalışan Türkiyeninde Taliban gibi DAEŞ gibi terörist olduğunu iddia edecekler. Zaten her fırsatta Türkiye nin DAEŞ e yardım ettiğini falan sağda solda dillendiriyorlar, içimizden devşirdikleri sözde keMAListlere ve sözüm ona "Müslüman" FETÖ cü münafıklara bu lafları sıklıkla tekrarlatıp gazetelerinde TVlerinde algı yapmaya devam ediyorlar. Bu videonun da varacağı yer bu olacak, Erdoğan ın Osmalıcı Türkiyesine Talibandan destek diyecekler, Tetörün kaynağı Türkite diyecekler, Türkler teröristleri destekliyor diyecekler ve işgale yeltenecekler. Bunların hepsi BATI nın Türkiyeyi işgali için üretilmiş malzemeler
  • bozkurtalp tugbozkurtalp tug48 dk önce
    kafa kesenkadınkırbaçlayan talibanı öven akitterörörgütünü övmek suçtur
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çocuğunuza oyuncaklarını toplama alışkanlığını kazandırmak için...
  1. Çocuğunuza oyuncaklarını toplama..
  2. Yeni kabinedeki bakanlar ne zaman saat..
  3. İsrail Gazze'nin ticaret yolunu kesti!
  4. İran'dan tren kazası için taziye mesajı
  5. Diyanet vekalet kurban bedeli ne kadar?
  6. Çocuğunuzun geceleri uykuları..
  7. Son dakika yeni Bakanlar Kurulu..
  8. 112'ye asılsız ihbar yapanlar yandı!
  9. En düşük büyükbaş kurbanlık fiyatı ne..
  10. Kurban fiyatları 2018 diyanet..
  11. Mehmet Büyükekşi kimdir?
  12. Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban..
  13. Üniversite öğrencilerinin ürettiği..
  14. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
  15. Hamilelikte lazer epilasyon..
  16. İstanbullulara bayram müjdesi! Yüzde..
  17. Bir daireyi 3 kişiye sattı,..
  18. Samsung dünyanın en büyük fabrikasını..
  19. 2018-2019 sezonu fikstür çekimi..
  20. Manisa'da çocuk gelin operasyonla..
ABD'den flaş Türkiye açıklaması
ABD'den flaş Türkiye açıklaması
Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
Erdoğan için para basılacak
Erdoğan için para basılacak
Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...