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Taliban'dan kaçan DAEŞ'liler helikopterle kurtarıldı!

Afganistan'ın kuzeyindeki Cevzcan iline bağlı Derzab ilçesinde Taliban'ın bölgedeki terör örgütü DAEŞ yapılanmasına yönelik başlattığı saldırılardan kaçan DAEŞ'li teröristler helikopterlerle bölgeden tahliye edildi

05 Ağustos 2018 Pazar 22:10
Taliban'dan kaçan DAEŞ'liler helikopterle kurtarıldı!

Afganistan'ın kuzeyindeki Cevzcan iline bağlı Derzab ilçesinde Taliban'ın bölgedeki terör örgütü DAEŞ yapılanmasına yönelik başlattığı saldırılardan kaçan en az 150 DAEŞ'li ABD destekli Kabil hükümeti ile anlaşma yaparak bölgeden helikopterlerle tahliye edildi.

Mepa News'in dünkü haberinde, bölgedeki DAEŞ lideri Habiburrahman'ın Taliban'ın kendilerine yönelik başlattığı saldırının ardından beraberindeki en az 150 adamıyla birlikte Kabil hükümeti güçlerine teslim olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Kabil hükümetine bağlı kaynaklar Habiburrahman ve beraberindeki DAEŞ üyelerinin hükümet güçlerine ait helikopterlerle çatışma bölgesinden tahliye edildiğini doğruladı.

Habiburrahman ve beraberindeki savaşçıları Derzab bölgesinde sığındıkları hükümet güçlerinin merkezinden alınıp, helikopterlerle güvenli bir bölgeye tahliye edildiler.

Tahliye görüntülerinde, ABD destekli Kabil hükümetine ait helikopterlerin kullanıldığı görülüyor.

Taliban ise bölgedeki çatışmalara dair dün yaptığı açıklamada, Cevzcan ilindeki DAEŞ varlığının son operasyonla birlikte tamamen bitirildiğini ifade etmişti.

Sözcü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamada vilayetin tamamında DAEŞ varlığına son verildiği belirtilmiş, 100'den fazla DAEŞ'linin Taliban savaşçılarının saldırılarında öldürüldüğü ifade edilmişti.

Taliban tarafından düzenlenen son saldırıyla birlikte DAEŞ'in Afganistan'ın kuzeyindeki varlığı büyük ölçüde sona ermiş olsa da örgütüne merkezi olarak bilinen doğudaki Nangarhar ilinde DAEŞ varlığı halen sürmekte.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 22:10
  1. terör örgütü DAEŞ
  2. Taliban
  3. ABD
  4. Kabil hükümeti
  5. Cevzcan

YORUM YAZ

  • sukrusukru1 sa önce
    Daeşin merkezi vaşingtonda,komutanlarıda Pentagon da.
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