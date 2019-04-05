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Taliban’dan Badghis vilayetine saldırı

Taliban’ın Afganistan’ın Badghis vilayetine gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda insan hayatını kaybetti.

05 Nisan 2019 Cuma 12:43
Taliban’dan Badghis vilayetine saldırı

Taliban’ın Afganistan’ın Badghis vilayetine gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda insan hayatını kaybetti.


Afganistan hükümeti ve Taliban arasında barış görüşmeleri devam ederken ve her iki taraf da görüşmelerde üstün olmaya çalışırken, ülkede çatışmalar yeniden arttı. Badghis vilayeti yetkilileri, yüzlerce Taliban militanının Bala Murghab ilçesine saldırdığını hem Afgan güçlerinden hem de Taliban üyelerinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.


Taliban, Çarşamba gecesi başlattığı saldırılarda Afgan güçlerinden 36’sını öldürmüş, birçok kontrol noktasını ele geçirmişti. Bala Murghab Bölge Valisi Waris Sherzad, dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamada "Çatışmalar devam ediyor" demişti.


Badghis Eyalet Valisi Sözcüsü Jamshed Shahabi bugün yaptığı açıklamada, "30’dan fazla Taliban militanı öldürüldü" açıklamasını yaptı.


Taliban Sözcüsü Qari Yusuf Ahmadi, dört yönden saldırdıklarını ve beş kontrol noktasını ele geçirdiklerini söyledi.


Afganistan Savunma Bakanlığı attığı twitlerde, "Güvenlik güçleri sivil kayıplarını önlemek için kontrol noktalarından taktiksel olarak geri çekilmeyi seçti" ifadelerini kullandı. Bakanlık bugün yaptığı açıklamada ise Afgan güçlerinin Taliban militanlarını bazı noktalardan çekilmeye zorladığını ve tüm kilit alanları kontrolü altına aldığını bildirdi.


Badghis vilayeti ile güneydeki Kunduz ve Helmand vilayetlerindeki çatışmalar son haftalarda özellikle yoğunlaştı. İki taraf da geçtiğimiz ay Badghis vilayetinde ağır zayiatlar verdi ve Afgan güvenlik güçlerinden 50 kişi bir çatışma noktasında Taliban’a teslim oldu.


Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) dün yaptığı açıklamada, DEAŞ’ın 23 Mart’ta Taliban pozisyonlarına gerçekleştirdiği saldırılarda Kunar ve Nangarhar vilayetlerinde yaşayan 21 bin kişinin yerlerinden edilmesine neden olduğunu bildirdi.


ABD ve Taliban yetkilileri arasındaki son barış görüşmeleri geçtiğimiz ay sona erdi ve her iki taraf da ilerleme kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:43
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