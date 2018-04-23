Taliban'dan askeri karakola saldırı
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde bulunan askeri karakola düzenlediği saldırıda 9 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.23 Nisan 2018 Pazartesi 15:55
Badgis Emniyet Müdürü Yardımcısı Gulam Server Haydari, militanların, Badgis'in Kale-i Nav şehrindeki askeri karakola saldırdığını belirtti.
Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Haydari, askerlerin takviye kuvvet olarak bölgedeki seçim merkezinin güvenliğini sağlamak amacıyla karakola yerleştirildiğini söyledi.
Taliban ise saldırıda 10 askerin öldüğünü iddia etti.
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