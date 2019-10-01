Afganistan'da Taliban saldırısı: 11 polis öldü Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde, Taliban'a bağlı militanların düzenlediği saldırı sonucu 11 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarının düzenlediği saldırıda 11 polisin öldüğü bildirildi. Belh Valiliği Sözcüsü Münir Ahmed Ferhad, basına yaptığı açıklamada, militanların Şor Tepe ilçe merkezine dört koldan saldırdığını belirtti. Saldırıda 11 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ferhad, ilçeye takviye güç olarak çok sayıda polisin gönderildiğini söyledi. Görgü tanıkları, saldırı sonrasında militanların ilçe merkezine girdiğini aktardı. Taliban ise saldırıda 30 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

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