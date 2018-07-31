Taliban ve DEAŞ arasında çatışma: 19 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban arasında çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti.31 Temmuz 2018 Salı 17:11
Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki en büyük eğitim kampı Serdere'ye saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 11 DEAŞ üyesiyle 8 Taliban militanının öldüğünü kaydeden Haşi, 6 DEAŞ mensubuyla 5 Taliban üyesinin de yaralandığını söyledi. Haşi, saldırı sonucu DEAŞ'ın söz konusu kampının Taliban'ın kontrolüne geçtiğini kaydetti.
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