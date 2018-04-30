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Taliban pusu kurdu, 13 kişiyi kaçırdı

Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyinde, Cüzcan vilayetinde pusu kurarak 1 polisi öldürdü, 2'si polis 13 kişiyi kaçırdı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:47
Taliban pusu kurdu, 13 kişiyi kaçırdı

Ham Ab İlçe Emniyet Müdürü Gulam Nabi Ferheng, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan-Ham Ab Caddesi'nde pusu kurduğunu belirtti.

MİNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİLER

Ferheng, Cüzcan'dan Ham Ab'a giden aracı Daşti Şor bölgesinde durduran militanların yolcular arasındaki bir polisi öldürdüğü, 2 polis ile 11 sivili kaçırdığını kaydetti.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Militanların, kaçırdıkları kişileri nereye götürdüğü henüz belirlenemedi.

Taliban, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:47
  1. Afganistan
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