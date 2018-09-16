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Taliban polis karakoluna saldırdı! 5 kişi hayatını kaybetti

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Karkin ilçesinde sınır polis karakoluna saldırdığı ve saldırı sonucu 5 polisin hayatını kaybettiği, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

16 Eylül 2018 Pazar 15:06
Taliban polis karakoluna saldırdı! 5 kişi hayatını kaybetti

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Karkin ilçesinde sınır polis karakoluna saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, militanların, Karkin'in Dinar köyündeki sınır polisi karakoluna saldırması nedeniyle 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.

TALİBAN: 7 POLİS ÖLDÜ

Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade eden Haşi, saldırının ardından çıkan çatışmada örgüt üyelerinin de kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 7 polisin öldüğü iddia edildi.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 15:06
  1. Taliban militanları
  2. Afganistan
  3. Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi
  4. Taliban

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