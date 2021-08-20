'Taliban ne yapsa Batıcı/Kemalistler memnun olur?'

Afganistan’da 20 yıllık işgal dönemini sona erdiren “Medrese Talebeleri” oluşumu Taliban’a karşı kara propaganda başlatıldı. Batılı Haçlı medyasının başını çektiği bu kara propagandaya içimizdeki laikçilerin teşne olması şaşırtıcı olmadı.

Müslümanların bu kainatta hiçbir müspet gelişmede yer almasını hazmedemeyen Batıcı Kemalistler acaba Taliban hangi icraatları gerçekleştirse memnun olur?

Sıralayalım: •️ “Düşmanı kovduk sizi kurtardık” diyerek ülkede her istediğini yapsalar..



• Hiç seçime gitmeden ülkeyi tek partiyle yönetseler..

•️ Eski rejimin mensuplarının soyunu sopunu ülkeden kovsalar..

•️ Şapka gibi bir kanunla kadın-erkek baş örtmeyi zorunlu kılsalar.. Başına takmayanı cezalandırsalar..

•️ Çıkardıkları kanunlara/inkılaplara direnenleri idam etseler..

•️ Aykırı inanıştakilerin ibadethanelerini ahıra çevirseler..

•️ Taliban fırkasının il idarecileri vali, ilçe idarecileri kaymakam sayılsa..

•️ Parlamentoda istenilen bir düzenlemeye direnenlere ‘ihtimal bazı kafalar kesilecektir’ tehdidi yöneltilse..

• Karşıt görüşlü parlamento üyeleri suikastla öldürülse..

• Karşıt seslere karşı medyaya yönelik Takriri Sükun Kanunu çıkarsalar..

•️ Onlarca gazete, dergi kapatsalar..

•️ Seçimleri de açık oy gizli sayım olarak neticelendirseler..

• Bütün itirazları “Biz kurucu iradeyiz ve sizi işgalden kurtardık” diyerek sustursalar..

• Diktaya boyun eğmeyen gayrimüslim din adamlarını idam sehpalarında sallandırsalar..

•️ Sonra da çıkıp “Ama onlar işgale destek vermişti” deseler..



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