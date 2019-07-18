Taliban, kliniklerini kapatan İsveçli yardım kuruluşuyla görüşmeye hazır

KABİL (AA) - Afganistan'da Taliban'ın, örgüt idaresindeki bölgede faaliyet gösteren 42 kliniğini çalışanlarına yönelik tehdit ve saldırılar nedeniyle kapatan İsveçli insani yardım kuruluşuyla görüşmeye hazır olduğu bildirildi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, insani yardım kuruluşu İsveç Afganistan Komitesinin Vardak vilayetindeki kliniklerini kapatmasıyla ilgili "durumun çözüme kavuşturulması" için kuruluşla görüşmeyi planladıklarını açıkladı. Mücahid öte yandan görüşmenin nerede ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgi vermedi. İsveç Afganistan Komitesinin yöneticilerinden Sonny Mansson da Associated Press ajansına dün yaptığı açıklamada, Taliban'ın, kurum çalışanları ve ailelerini klinikleri kapatmadıkları takdirde sonuçlarıyla yüzleşecekleri şeklinde tehdit ettiğini belirtmişti. Afganistan'ın doğusunda Taliban'ın kontrolündeki bölgede yer alan bir kliniğine geçen hafta düzenlenen saldırıda İsveç Afganistan Komitesinin 2 çalışanı hayatını kaybetmişti. Kuruluş, saldırının ardından bölgede faaliyet gösteren 42 kliniğini kapatmıştı. Kliniklerin kapatılmasının, bölgede yaklaşık 6 bin kişiyi olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor. Kuruluşun, Afganistan hükümetinin kontrolündeki bölgelerdeki kliniklerinin faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.



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