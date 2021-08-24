'Taliban İslam değildir, onun hataları varsa İslam’a mal edilemez'

İşgalci ABD, 2001 yılında sudan bahanelerle işgal ettiği Afgan topraklarından yine bahane üreterek çekilme kararı aldı. Kan ve gözyaşının yirmi yıldır aktığı, işkence ve zulmün altında insanlar, hayvanlar, kadınlar ve çocuklar. Zulmün ulaşmadığı zulme maruz kalmayan canlı, cansız kimse kalmadı. Demokrasi ve özgürlük aldatmacasıyla işgal ettiği topraklarda vahşi hayvanların bile yapamayacağı türden katliamlara imza attı.



Sadece 2001 yılının ilk yarısında binyediyüz sivili katletti. Son bir ayda ise neredeyse bin kişiyi öldürdü. Bunun yanında yerli işbirlikçileri kurduğu ve finanse ettiği sivil toplum kuruluşları ve dernekler eliyle ahlaksızlığı, fuhşiyatı, kumar ve içkiyi toplumun geneline yaymak için yirmi yıl uğraştı paralar harcadı. Bazı yerlerde bunda başarılı oldu. Mezar-ı Şerif sokakları fuhuş yapıldığı, insanların bir cep telefonu için öldürüldüğü, fidye için insanların kaçırılıp işkence edildiği bir yer haline geldi. Zaten Kabil hükümetinin başı, yolsuzluk ve hırsızlığın yanında dört araba dolusu parayla kaçtı.



Ama nedense bunlardan hiç bahsedilmiyor. Günün sonunda Allah’ın kafirden dost olmaz sünnetullahı yerine geldi. Harcadığı trilyon dolar paraya satın aldığı işbirlikçi ajanlarını ve sırtını sıvazladığı dostlarını bırakıp kaçtı veya çıktı. Bu çok önemli değil, asıl mesele Amerika çıktıktan ya da kaçtıktan sonra başladı medya operasyonu. Yapılan konuşma ve yorumlarda Amerika, mazlumların kurtarıcısı olarak gösterilmeye başlandı. Asıl alçaklık ise Taliban üzerinden İslam’a saldırma, İslami değerlerin yaşam tarzının küçümsenmesi halini aldı.



Amerika’nın kaçmasından sonra medya dünyanın her yanından harekete geçip havaalanlarından kaçmaya çalışan ABD’li yetkililerin açıklamalarına göre kendisiyle işbirliği yapan kendi halkına dahi ihanet etmiş insanların görüntülerini sanki bütün Afgan halkı kaçıyormuş gibi lanse etmeye başladı. Hatta uçak tekerleğine yapışanları Amerikan uçaklarının arkasından koşmalarını düştükleri zilleti üzülerek izledik.



Bu arada kendine kadın ve çocuk haklarını siper edip Taliban üzerinden İslam’a ve onun şiarlarına saldırmaya başladı. Taliban üzerinden sanki İslam kadına düşman gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldı ki savundukları Batı kadınlarıdır. Acaba insan mı değil miyi tartışırken, İslam cenneti kadınların ayakları altına vermişti. Şimdi tüm dünyada kadın hakları savunucusu olduğunu iddia edenlere şunları sormak gerekmez mi? Amerika’nın Irak işgalinde cezaevlerinde tecavüz ettiği binlerce Iraklı kadının feryatlarını duymadınız mı? Onların hakları yok muydu, onlar da insan değil miydi?



Çin devletinin Uygurlu Müslüman kadın ve kızların Çinli erkeklerle beraber olmaya zorlandığını bilmiyor musunuz? Tayvan’da daha çocuk yaştaki kızların dünyanın dört bir yanından giden turistlere pazarlandığını bilmiyor olamazsınız ya da sadece ikiyüzlüsünüz.



Afganistan topraklarında mayın ve savaş içinde sakat kalan on binlerce çocuk var. Niye onları bu hale getirenlerden, Iraklı, Suriyeli yetim çocuklardan bahsetmiyorsunuz? Siz neyi ve ne kadarını gizlerseniz gizleyin insanlar, ABD ve şer ittifaklarının ne olduğunu çok iyi biliyor. Kadın hakları ve çocuklar diye bağıranların ülkelerindeki kadın ve çocukların durumu ortada.



Hele Türkiye’de hayatında alnı secde görmemiş insanlar Taliban üzerinden İslam’ı yorumlama yarışına girdiler. Hatta o kadar ileriye gittiler ki, Müslümanların İslam’a değil demokrasi ve kapitalizme ihtiyacı olduğunu söyleyecek kadar alçaldılar.



Herkes şunu iyi bilmelidir; Taliban İslam değildir, onun hataları varsa İslam’a mal edilemez. Allah’ın koruduğu İslam dini güneş gibi ortadadır. O mükemmel ideolojisi yönetim şekli ve nizamıyla bir yönetim şeklidir. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir devleti vardı. Kâfirler ve Allah düşmanları dahi bu nizamın adalet timsali olduğunu beyan etmişlerdir. Bugün devlete talip olan Taliban hiçbir kınayanın kınamasından korkmayıp, İslam’a sahip çıkarsa aziz olur. Yoksa Allah, onları dünyada ve ahirette rezil eder. Tarih İslam diyerek yola çıkan sonra eğilip bükülen değişime uğrayan parti, devlet ve cemaatlerin hezimetleriyle doludur.



Selâm ve dua ile.