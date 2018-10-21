Taliban ile Amerika bombardımanından kaçtılar, kaçakçılara rehin oldular

Son yıllarda terör örgütü Taliban ile ABD bombardımanın hedef aldığı bölgeden ayrılmak isteyen ve bir başlarına kalan üçü ağır engelli, dokuz kardeş önce evlerini sattı, ardından kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapmak için yola çıktı. Sınırdan geçiş sırasında kaçakçılar, 8 ve 10 yaşlarındaki Zebi ile Meti'yi verilen parayı yetersiz bularak rehin aldı. Türkiye'ye, İran üzerinden Van sınır kapısından geçiş yapan Afgan aile önce mülteci kampında, ardından Ankara Altındağ'da bir insanın yaşayamayacağı şartlar altında küçük bir barakada hayata tutunmaya çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlarca yaşamlarını sürdürmeye çalışan aile, bölgedeki hayırseverlerce yaşam koşulları daha uygun bir daireye yerleştirildi. Türkiye'ye girişlerinden bir ay sonra ise kaçakçıların elinden kurtulan 2 kardeşine de kavuşan aile, şimdilerde yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Afganistan'da Taliban ile ABD'nin bombardımanından kaçmak için evlerini satarak kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 9 kişilik Abbasi ailesinden 7'si, İran üzerinden Van sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Ancak kaçakçılar, ailenin en küçükleri 8 ve 10 yaşlarındaki Zebi ile Meti'yi verilen parayı yetersiz bularak rehin aldı. 3'ü ağır engelli, 7 kardeş Türkiye'ye girişinin ardından bir süre Van'daki mülteci kampında yaşamını sürdürürken, daha sonrasında tanıdıkları bir vatandaşı aracılığıyla Ankara'ya getirildi. Ankara Altındağ'daki kentsel dönüşüme giren Atıfbey Mahallesi'nde barakadan oluşan ve yaşam koşulları oldukça kötü ve hijyenik olmayan bir evde yaşamını sürdüren aile bir yandan yaşam mücadelesi verirken, diğer yandan da kardeşlerinin kaçakçıların elinden alınması için mücadele etti. Çevrede bulunan Türk vatandaşları tarafından edilen yardımla hayata tutunmaya çalışan Afgan aile daha sonrasında İyilik-Der adlı bir dernek tarafından bir süreliğine Altındağ'da yaşam koşulları için daha uygun bir eve yerleştirildi. Aradan geçen bir ayın ardından kaçakçıların rehin aldıkları Meti ve Zebi'yi serbest bıraktığı öğrenildi. Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan Afgan aile her 15 günde bir polis merkezine giderek imza veriyor.

"Bu kız size artık külfet olur"

Kaçakçıların ailenin verdiği parayı yetersiz bulduğu, önce 11 yaşındaki kız çocuğu Maria'yı isteyerek, "Bu kız size artık külfet olur. Biz onu yetiştiririz" dediği, ailenin de bunu kabul etmediği öğrenildi. Ailenin teklifi reddetmesinin ardından 25 yaşındaki Meryem'i almak isteyen kaçakçılar, bu tekliflerinin de reddedilmesi üzerine 8 ve 10 yaşlarındaki Zebi ile Meti'yi rehin aldıkları belirtildi. İran parasının Türk lirasını değeriyle 5 bin 400 lira para isteyen kaçakçılar, bir ay sonra çocukları serbest bıraktı.

Ailelerine kavuştular

Bir süredir kaçakçıların elinde bulunan çocukların ailesine kavuşmalarının ardından Abbasi ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin tek çalışanı olan 25 yaşındaki Meryem çok mutlu olduklarını dile getirdi. Ailenin yaşam koşullları daha uygun bir daireye yerleştirmelerine öncülük eden İyilik-Der Ankara İl temsilcisi Fuat Baktemur, "Ankara Altındağ'da Türk vatandaşları ile bölgede bulunan bazı Afgan vatandaşları tarafından karınlarının doyurulduğunu öğrendik. Kimisi bir tas çorba,kimisi bir kap yemek getirmiş. Bazı giysiler vermişler. Ancak yaşadıkları şartlar bakımında yaşam koşulları inanılmaz kötüydü. Baraka ev, her yerden soğuk geliyor. Her türlü hastalığa açık bir yer. Burada 3'ü ağır engelli 7 kardeş nasıl yaşıyordu, biz bile inanamadık" dedi.

Sağlık tedavileri yapılmalı

Kardeşlerden 3'ünün ağır engelli olduğunu kaydeden Baktemur, "Engelli kardeşlerimizin tedavilerinin yapılması gerekiyor. Hayata tutunmaları için elimizden geleni yapıyoruz, ama onların da doktor gözetiminde tedavilerinin yapılması gerekiyor" diye konuştu. 11 yaşındaki Maria'nın eğitiminden geri kalmamasını gerektiğini kaydeden dernek temsilcisi Baktemur, "Umarım en kısa sürede Maria'nın da eğitimi devam eder ve eğitimini tamamlar" dedi

