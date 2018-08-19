Taliban, Bilçirag'da kontrolü ele geçirdi

Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani, yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezine saldırması sonucu güvenlik güçlerinin geri çekildiğini belirtti.

Örgütün ilçe merkezindeki kamu binalarını ele geçirdiğini ifade eden Rahmani, ilçedeki 40 güvenlik görevlisinin ise örgüte teslim olduğunu söyledi.

Rahmani, ayrıca Faryab'ın Kaysar ilçesinde de militanlarla çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bilçirag ilçesi mayıs ayında da kısa süreliğine Taliban'ın kontrolüne geçmişti.