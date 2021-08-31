Taliban ajanları ABD helikopterleriyle idam etti!

ABD'nin, Afganistan'dan ayrılma süreciyle birlikte ülkede yönetim Taliban'a geçti.

Başkan Joe Biden'ın kararıyla 20 yıllık Afaganistan işgalini sona erdiren ABD, dün gece de ülkedeki birliklerinin son tahliyesini gerçekleştirdi.

Ancak birçok Amerikalı, Afganları Taliban yönetiminde bıraktığı gereçesiyle Biden'a yönelik eleştirilerini sürdüyor.

ABD'ye çalışan afganlara idam

ABD medyasındaki iddialar ise Taliban'ın, ABD'ye çalışan Afganları infaz ediyor oluşu. Afganistan'dan ayrılan ABD ardından silah, helikopter, uçak gibi çok sayıda askeri envanteri Taliban'a bıraktı.Bugün çıkan son iddia da Taliban'ın Amerika'ya ait helikopterlerle ABD'ye çalışan Afganları idam ettiği oldu.

Görüntülerin ABD medyasında geniş yer bulması sonrası birçok Amerikalı, Başkan Biden'ı ağır bir şekilde eleştirerek yaşanan bu olaylardan sorumlu tuttu.