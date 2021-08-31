  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Jeremain Lens'in yeni adresi belli oldu
Bakan Soylu'dan "Bozkurt" paylaşımı!
TOKİ, vatandaşın umudu oldu
Bahreyn İsrail ilişkileri normalleşti: Bahreyn’in İsrail Büyükelçisi Celahime: "Bugün görevime başlayacağım"
Dünya Taliban ajanları ABD helikopterleriyle idam etti!
Dünya

Taliban ajanları ABD helikopterleriyle idam etti!

Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede ABD'ye çalışan Afganları, ABD'li askerlerin çekilirken bıraktığı helikopterlerle idam etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 13:26:00 -
Taliban ajanları ABD helikopterleriyle idam etti!

ABD'nin, Afganistan'dan ayrılma süreciyle birlikte ülkede yönetim Taliban'a geçti.

Başkan Joe Biden'ın kararıyla 20 yıllık Afaganistan işgalini sona erdiren ABD, dün gece de ülkedeki birliklerinin son tahliyesini gerçekleştirdi.

Ancak birçok Amerikalı, Afganları Taliban yönetiminde bıraktığı gereçesiyle Biden'a yönelik eleştirilerini sürdüyor.

ABD'ye çalışan afganlara idam

ABD medyasındaki iddialar ise Taliban'ın, ABD'ye çalışan Afganları infaz ediyor oluşu. Afganistan'dan ayrılan ABD ardından silah, helikopter, uçak gibi çok sayıda askeri envanteri Taliban'a bıraktı.Bugün çıkan son iddia da Taliban'ın Amerika'ya ait helikopterlerle ABD'ye çalışan Afganları idam ettiği oldu.

Görüntülerin ABD medyasında geniş yer bulması sonrası birçok Amerikalı, Başkan Biden'ı ağır bir şekilde eleştirerek yaşanan bu olaylardan sorumlu tuttu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay