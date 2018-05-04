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Taliban, Afganistan'ın Badahşan vilayetine saldırdı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetine düzenlediği saldırıda, 5 korucu öldü.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:21
Taliban, Afganistan'ın Badahşan vilayetine saldırdı

Taliban militanları 3 Mayıs'ta gece saatlerinde Afganistan'ın Badahşan vilayetindeki Kohistan ilçesine saldırmasının ardından çatışma çıktı.

Saatler süren çatışmanın ardından, güvenlik güçleri ilçe merkezini terk ederek, geri çekilmek zorunda kaldı. Taliban militanları ilçedeki kamu binalarını ele geçirdi. Saldırıda 5 korucu hayatını yaşamını yitirdi. 

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, güvenlik güçlerinin ilçeyi tekrar alabilmek için operasyon başlatıldığını söyledi. 

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda ilçe merkezi ve tüm polis karakollarının kontrolünü ele geçirdiklerini, çatışmada 11 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü iddia etti.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:21
  1. Afganistan
  2. Emniyet Müdürlüğü

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