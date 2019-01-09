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"Taliban Afganistan'da rol oynamalı ancak baskın olmamalı"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"Afganistan'da Taliban'ın rol oynamadığı bir geleceği imkansız görüyoruz ancak bununla birlikte Taliban'ın Afganistan'da baskın bir role sahip olmaması gerektiğini düşünüyoruz"

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:07
"Taliban Afganistan'da rol oynamalı ancak baskın olmamalı"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Taliban'ın Afganistan'ın geleceğinde rol oynamasının kaçınılmaz olduğunu ancak bunun baskın bir rol olmaması gerektiğini söyledi.

Hindistan'ın NDTV televizyonuna konuşan Zarif, Taliban ile resmi görüşmelere geçen hafta başladıklarını belirtti.

Taliban'ın Afganistan'da rol oynamasının kaçınılmaz olacağını ifade eden Zarif, "Afganistan'da Taliban'ın rol oynamadığı bir geleceği imkansız görüyoruz ancak bununla birlikte Taliban'ın Afganistan'da baskın bir role sahip olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette bu Afganların vereceği bir karardır." dedi.

Zarif, Pakistan'ın Afganistan'daki yaklaşımına ilişkin bir soru üzerine İslamabad yönetiminin bölgede olumlu rol oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Pakistan'ın Afganistan'daki rolünün değiştiğini ve şu anda Afganistan'da devam eden barış sürecinde olumlu bir rol oynadığını düşünüyoruz. Pakistanlıların da Afganistan'ın aşırı gruplar tarafından domine edilmesini arzu etmediklerini biliyoruz."



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:07
  1. Afganistan
  2. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  3. iran
  4. Taliban

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