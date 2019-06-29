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Taliban Afganistan’da 26 hükumet korucusunu öldürdü

Taliban bugün Afganistan’ın kuzey kesimindeki Bahlan’ın Nehrin yerleşim bölgesinde hükumet yanlısı korucuların bulunduğu bir karakola saldırıda bulunarak 26 korucuyu öldürdü.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:46
Taliban Afganistan’da 26 hükumet korucusunu öldürdü

Taliban bugün Afganistan’ın kuzey kesimindeki Bahlan’ın Nehrin yerleşim bölgesinde hükumet yanlısı korucuların bulunduğu bir karakola saldırıda bulunarak 26 korucuyu öldürdü.


Bölge polis sözcüsü Taliban’ın üstlendiği saldırıda 26 korucunun öldürüldüğünü söyledi. Taliban tarafı ise, karakola yaptıkları saldırıda 28 korucuyu öldürdüklerini,12 korucuyu da yaraladıklarını belirtti.


Savunma bakanlığından bir yetkilinin Katar’da, ABD ile Taliban milisleri arasında başlayacak olan yeni görüşmelerde Taliban’ın bu saldırıyı müzakerelerde güçlü bir durumda olmak için yaptığını söyledi.


NATO bünyesinde Afganistan askerlerini eğitmek için, Afganistan’da çoğu Amerikalı olmak üzere 20 bin yabancı asker bulunuyor. Taliban’a karşı bazı operasyonlarda bir kısım ABD askerlerinin de yer aldığı belirtildi.


Taliban ile Katar’ın başkenti Doha’da ekim ayından beri 6 turu yapılmış olan görüşmelerde, ABD’nin Pakistan Barış Temsilcisi Zalmay Halilzat’ın yer alacağı kaydedildi. Barış görüşmeleri çabalarına rağmen Taliban ile hükumet güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor.


Taliban, barış görüşmeleri için ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesini istiyor. ABD ise Taliban’dan Afganistan’ın terörsaldırıları için bir üssü olarak kullanmamasını istiyor.


Taliban, ABD’nin kuklası olarak suçladığı Afganistan hükumetiyle görüşmeyi reddediyor.


ABD’li üst düzey bir yetkili Afganistan hükumet ve Taliban tarafının her ikisinin de barış istediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:46
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