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Taliban Afganistan’da 12 güvenlik görevlisini öldürdü

Afganistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Taliban’ın son 48 saat içinde Afganistan’ın batı bölgesindeki Baçis’de 12 güvenlik görevlisini öldürdüğünü belirtti.

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
Taliban Afganistan’da 12 güvenlik görevlisini öldürdü

Afganistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Taliban’ın son 48 saat içinde Afganistan’ın batı bölgesindeki Baçis’de 12 güvenlik görevlisini öldürdüğünü belirtti.


Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Afgan Milli Ordusu ve polisinden 8 kişinin kahramanca ve cesura mücadelesinde şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle belirtiyoruz. 99 Taliban mensubunun öldürüldüğü operasyonda ise 10 asker ve 24 polis yaralandı” ifadeleri yer aldı.


Yetkililer, bölgede temizlik harekatının devam ettiğini, Taliban’ın çatışma alanında terk ettiği cesetleri taşımada Kızılay çalışanlarının yardımcı olduğunu açıkladı.


Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan güçlerinin taktiksel bir hareketlesivil kayıpların önlenmesi için bölgedeki bazı kontrol noktalarını terk ederek geri çekildiğini açıkladı. Hafta boyunca Afgan ve ABD destekli koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının kara güçlerine destek olarak Taliban savaşçılarına saldırı düzenlediği kaydedildi.


Taliban ise birçok hükümet kontrol noktasına koordineli saldırı düzenleyerek 12 güvenlik görevlisini öldürdüğünü söyledi.


ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın Taliban temsilcileriyle barış görüşmelerinde bulunmak için Katar’a gitmesinin beklendiği kaydedildi.


Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, ocak ayında yaptığı açıklamada görevi devraldığı 2014’den bugüne kadar 45 bin güvenlik gücünün öldüğünü söyledi.


Taliban, geçtiğimiz hafta Bala Murğab şehrinde hükümet hatlarının içine sızarak birkaç kontrol noktasını ele geçirmişti.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
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