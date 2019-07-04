Talha Uğurluel'in FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uğurluel ve avukatı katıldı.

Gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı, bazı tanık ifadeleri ile yargılandıkları FETÖ davalarında Uğurluel'in adının geçtiği savunmalar yapan kişilerin ifadelerinin dava dosyasına girdiğini açıkladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı üst yazısıyla Selim Demir'in ifadesinin dava dosyasına gönderildiğini aktaran Mahkeme Başkanı, Demir'in beyanının ilgili bölümlerini okudu. Demir'in öğrencilik yıllarında Çanakkale ve Bursa gezisine katıldığını, sanık Uğurluel'in kendilerine rehberlik yaptığını, bu gezide katılımcıların cemaat eğilimlerinin ölçülmeye çalışıldığını, kendilerinde olumlu kanaat oluşturan katılımcıların bir üst seviye organizasyonlara davet edildiğini anlattığını belirten Mahkeme Başkanı, Uğurluel'e tanık beyanına karşı diyeceklerini sordu.

Sanık Uğurluel, 2003 yılında Çanakkale Savaşları gezi rehberliği üzerine bir kitap yazdığını, yıllarca turlarda rehberlik yaptığını ancak gezdirdiği kişileri tanımadığını söyledi.

Uğurluel ayrıca yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yapıp kitap yazdığını ve grup gezilerine çıkması gerektiğini ifade ederek, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

Duruşmada daha sonra Uğurluel'in tanık olarak dinletmek istediği Osman Okcu'nun ifadesi alındı.

Tanık Okcu, Timaş Yayınları'nda yayıncı olarak çalıştığını belirterek, bu yayınevinden çıkan Uğurluel kitaplarının, 2009-2012 yılları arasında NT mağazalarında satışının yapılmadığını söyledi. Bu nedenle 2013 yılında Kaynak Holding'in Bulgurlu'daki binasına giderek, kendisine sorumlu kişi olduğu söylenen "FETÖ çatı davası" sanıklarından Reşit Haylamaz ile görüştüğünü ifade eden Okcu, "Haylamaz bana, 'Daha önceden bizim yayınevimizde basılan kitap sahiplerinin, başka yayın şirketleri tarafından kitaplarının basılması halinde satışını yapmıyoruz.' dedi. Ben bunu sadece Uğurluel'e yaptıklarını düşünmüyorum. Benzer durumda olan birçok kişinin kitaplarının satışlarının da bu şekilde yapılmadığını düşünüyorum. Haylamaz'a, Uğurluel'in kitaplarının içeriğinin zengin olduğu yönüne görüş beyan ettim. Ancak Haylamaz, bana Uğurluel'i sevmediklerini beyan etmişti." diye konuştu.

Uğurluel ise Kaynak yayınlarında yalnızca 8 ay editörlük yaptığını, sonrasında buradan ayrılıp kitaplar yazdığını, 4 kitabının bu yayınevi tarafından yayınlandığını, 2008 yılında ise kitaplarını Kaynak Yayınları'ndan çekip Timaş ile anlaştığını kaydederek, "Cemaatin yasaklı yazarıyım ben. Türkiye'de çok az kişi cemaatin yasaklı yazarı. Onlardan biri de benim." dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkındaki, yerleşim yerine bağlı bulunan kolluk kuvvetine haftada bir gün giderek imza atılması şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının ise devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya çağrılan ancak katılmadıkları için haklarında zorla getirme kararı çıkarılan tanıklardan, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve "Maceracı" olarak tanınan Murat Yeni ile Beyza Tufan ve Özlem Darama'nın yeniden zorla getirilmelerine, gizli tanık Rüzgar'ın dinlenip dinlenmeyeceği hususunun ise diğer tanık beyanları alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Uğurluel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanığın FETÖ ile irtibatı olan ve kayyum atanan şirketlerde birden fazla SGK kaydının bulunduğu bilgisine yer verilirken, örgüte ait müflis (batık) Bank Asya'da 77 hesabının bulunduğu, bu hesaplarından bir kısmının örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası örgüte ve bankaya destek amaçlı açıldığı, hesaplarının incelemesinde, kurban ve okul açıklamalarının görüldüğü, örgüte müzahir kurumlara para transferlerinin de yapıldığı belirtiliyor.

Soruşturma dosyasında temin edilen ifadelerden Uğurluel'in, örgütün düzenlediği sohbetlere katıldığı ve örgüt bünyesinde organize edilen birçok gezide yer aldığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın bu suretle FETÖ silahlı terör örgütü ile fiili ve organik bağ içerisinde bulunduğu anlatılıyor.









