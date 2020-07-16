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Konut Projeleri

Talep arttı ekspertiz kıymete bindi

Konut ve otomobil ihtiyacını karşılamak için kamu bankalarınca sunulan finans destek paketlerine ilgi gösteren vatandaşlar, eksperlerin biçtikleri değerlere göre kredi alabiliyor. Bugünlerde fazla mesai yapan eksperlerin bazıları değerlemelerini titizlikle yaparken bazıları baştan savma raporlarla vatandaşı zor durumda bırakabiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:11:00 -
Talep arttı ekspertiz kıymete bindi

 Buğra Kardan 

Corona virüsü (Covid-19) tehdidinin bertaraf edilmesinin ardından hayata geçirilen kredi kampanyaları konut ve otomobil talebini yukarı taşıdı. Bu kampanyalardan yararlanmak için yarışan tüketiciler, şu sıralar ekspertiz firmalarından onay alma çabası içerisinde.

Kredi miktarında belirleyici

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı bu firmalar tarafından belirlenecek ekspertiz değerini maksimum yüzde 80’i konut kredisi olarak verilebiliyor. Örneğin bankanın göndereceği eksperin 200 bin TL değer biçtiği bir eve en fazla 160 bin TL bir kredi kullandırılabiliyor.

Değerlemeyi eksperler yapıyor. Değerlemede göz önünde bulundurulan kriterler şöyle:

l Yapı ruhsatının ve iskânın (yapı kullanım izninin) olması,

l Konutun projeye uygun inşa edilmiş olması,

l Kat mülkiyetine geçilmiş olması,

l Cins tashihinin yapılmış olması,

l İlgili gayrimenkulün tapu kayıtlarında haciz, şerh, ipotek gibi kayıtlarının olmaması,

l İnşaat hakkı ve imar durumuyla ilgili sorunları olmaması,

l Resmi olarak bildirilen metrekarenin gerçek ve doğru olup olması.

l Temel esaslar dışında değerlemeye etki eden önemli faktörler ise şu şekilde:

l Konutun inşa durumu,

l Gayrimenkulün metrekaresi ve yaşı,

l Bulunduğu konum ve cephesi (il, ilçe, semt vesaire),

l İnşaat kalitesi,

l Çevre özellikleri,

l Gayrimenkulün kaçıncı deprem kuşağında yer aldığı ve binanın dayanıklılığı,

l Binanın teknik özellikleri (su, elektrik, doğalgaz vesaire).

Geçerlilik süresi 6 ila 12 ay olan konut ekspertiz raporuna başvuru yoğun.

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