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Biyografi Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli kaç yaşında? Talat Bulut hayatı, biyografisi:
Biyografi

Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli kaç yaşında? Talat Bulut hayatı, biyografisi:

Uğur Aslan'ın sunduğu Afara programına konukları arasında Talat Bulut de yer aldı. Talat Bulut’un Afara’ya konut olmasıyla birlikte Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli kaç yaşında? Talat Bulut hangi dizilerde oyandı? soruları merak edilir oldu? İşte Talat Bulut’un hayatı ve biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 13:22:00 - 2022-04-30 13:28:05
Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli kaç yaşında? Talat Bulut hayatı, biyografisi:

23 Mart 1956'da Kars'da doğan Talat Bulut tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; hâlen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.

talat bulut

2018 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Yasak Elma dizisinde başrol karakteri olan Halit Argun'u canlandırmıştır. 2020 yılında ise senaryo gereği diziden ölerek ayrılmıştır.

Talat Bulut tiyatro oyunları hangileri?

Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978

Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

Sakıncalı Piyade : (Uğur Mumcu) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977

Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976

Aladaglı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

Dimitrof : (Hedda Zinner) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

Talat Bulut hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Mahkum - 2022- (Dizi)

Yasak Elma - 2018-2020 (Dizi)

Göç Zamanı - 2016 (Dizi)

Mucize - 2014

Kasaba - 2009 (Dizi)

Mutluluk - 2007

Annem - 2007 (Dizi)

Saklambaç - 2005 (Dizi)

Aşk Olsun - 2003 (Dizi)

Melekler Evi - 2000

Abuzer Kadayıf - 2000

Köçek - 2000 (TV filmi)

Cemile - 1996

Cemile ve Umudun Masalı - 1995

Manisa Tarzanı - 1994

Herşeye Rağmen - 1988

Kurtar Beni - 1987

Prenses - 1986

Son Urfalı - 1986

Su - 1986

Yapayalnız - 1986

Yunus Emre - 1986

Kurbağalar - 1985

Kuyucaklı Yusuf - 1985

Fidan - 1984

Karanfilli Naciye - 1984

Firar - 1984

Derman - 1983

Göl - 1982

Çayda Çıra - 1982

Yaşamak Seninle Güzel - 1982

Yılanı Öldürseler - 1981

Beni Böyle Sev - 1980

Hazal - 1979

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