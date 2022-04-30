Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli kaç yaşında? Talat Bulut hayatı, biyografisi:
Uğur Aslan'ın sunduğu Afara programına konukları arasında Talat Bulut de yer aldı. Talat Bulut’un Afara’ya konut olmasıyla birlikte Talat Bulut kimdir? Talat Bulut nereli kaç yaşında? Talat Bulut hangi dizilerde oyandı? soruları merak edilir oldu? İşte Talat Bulut’un hayatı ve biyografisi.
23 Mart 1956'da Kars'da doğan Talat Bulut tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; hâlen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dır.
2018 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Yasak Elma dizisinde başrol karakteri olan Halit Argun'u canlandırmıştır. 2020 yılında ise senaryo gereği diziden ölerek ayrılmıştır.
Talat Bulut tiyatro oyunları hangileri?
Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978
Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
Sakıncalı Piyade : (Uğur Mumcu) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
Aladaglı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
Dimitrof : (Hedda Zinner) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
Talat Bulut hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Mahkum - 2022- (Dizi)
Yasak Elma - 2018-2020 (Dizi)
Göç Zamanı - 2016 (Dizi)
Mucize - 2014
Kasaba - 2009 (Dizi)
Mutluluk - 2007
Annem - 2007 (Dizi)
Saklambaç - 2005 (Dizi)
Aşk Olsun - 2003 (Dizi)
Melekler Evi - 2000
Abuzer Kadayıf - 2000
Köçek - 2000 (TV filmi)
Cemile - 1996
Cemile ve Umudun Masalı - 1995
Manisa Tarzanı - 1994
Herşeye Rağmen - 1988
Kurtar Beni - 1987
Prenses - 1986
Son Urfalı - 1986
Su - 1986
Yapayalnız - 1986
Yunus Emre - 1986
Kurbağalar - 1985
Kuyucaklı Yusuf - 1985
Fidan - 1984
Karanfilli Naciye - 1984
Firar - 1984
Derman - 1983
Göl - 1982
Çayda Çıra - 1982
Yaşamak Seninle Güzel - 1982
Yılanı Öldürseler - 1981
Beni Böyle Sev - 1980
Hazal - 1979