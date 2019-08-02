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Talas’tan Yazyurdu’na hizmet çıkarması

Talas Belediyesince “Belediye Mahallemizde” sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimlerce giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Yazyurdu Mahallesinde başladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:14
Talas’tan Yazyurdu’na hizmet çıkarması

Talas Belediyesince “Belediye Mahallemizde” sloganı ile gerçekleştirilen ve kırsal mahallelerin tespit edilen ihtiyaçlarının aynı anda bütün birimlerce giderildiği hizmet çıkarması, bu kez Yazyurdu Mahallesinde başladı.


Çömlekçi, Örencik ve Cebir’de yapılan fen işleri, park bahçeler, temizlik işleri, ulaşım hizmetleri gibi belediyenin bütün birimlerinin yer aldığı çalışmanın dördüncü durağı Cebir Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, KASKİ, Ulaşım A.Ş. gibi diğer altyapı kurumlarının da yer aldığı çalışmalar; mahalledeki yol, asfalt, kaldırım, kilitli parke, aydınlatma, kanalizasyon, ilaçlama, mezarlık temizliği, otobüs durakları gibi hizmetleri kapsıyor.


Yaklaşık 30 iş makinesi ile 150 işçinin katıldığı çalışmaların bir ‘hizmet çıkarması’ olduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerin merkezdekilerle farkını en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.


Başkan Yalçın, bir kırsal mahallede üç gün süren çalışmalarla bütün alanlardaki ihtiyaçların giderildiğini belirterek, “24 senedir altyapı kurumlarımızdaki arkadaşlarımızla hizmet ediyoruz. İnsanın beşikten mezara kadar ihtiyaçları için 24 saat devletimizin kurumları çalışıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Yaptığımız çalışmalar ne mutlu ki yaygın basında örnek çalışma diye gösteriliyor. Bu önemli bir durum. Burada bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum.” dedi.


AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut, ittifakla hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de okulların bakım ve onarımı için Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Yazyurdu Muhtarı Kerem Bölükbaşı ise, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.


Konuşmaların ardından çalışmalar Kur’an-ı Kerim tilavetiyle ve ardından dualarla başladı. Daha sonra iş makineleri hep birlikte sahaya hareket etti.


Bir mahallede üç gün süren ve vatandaşların memnun kaldığı çalışmalar, Talas kırsalındaki bütün mahallelerde devam edecek.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:14
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