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Talas’ta toplu ulaşımın konforu artacak

Dinamik yapısıyla nüfusu her geçen gün hızla artan Talas’ta, Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:48
Talas’ta toplu ulaşımın konforu artacak

Dinamik yapısıyla nüfusu her geçen gün hızla artan Talas’ta, Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. işbirliğince ilçedeki toplu taşımanın konforunun artırılması masaya yatırıldı. Yapılan toplantıda 4 gruba ayrılan özellikle kırsal mahallelerin yeniden düzenlenen otobüs seferlerinin, uygulanma kararı alındı.


Başkanlıktaki toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. Talas genelinin ulaşımdaki konforunun artırılması amacıyla yapılan toplantıda özellikle kırsal mahallelerin otobüs seferlerine düzenleme geldi. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, seçim döneminde 30 mahallenin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirterek, bunları tek tek gidermeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Yalçın, “Bugün toplu ulaşımla ilgili konuları Ulaşım A.Ş. Genel Müdürümüz Feyzullah Bey ve ekibiyle görüştük. Dört gruba ayırdığımız kırsal mahallelerimizi ulaşım açısından daha konforlu düzeye getirmenin çalışmasını yapıyoruz. Arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Bunu sahadaki yansımasını kontrol ederek, okullar açılana kadar toplu taşımayı güzel bir noktaya getirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.


Başkan Yalçın, Talas’ın nüfusunun yüzde 80’inin üç mahallede yoğunlaştığına dikkat çekerek, “Nüfusun yüzde 20’si 27 mahallede, yüzde 80’i de üç mahallede yaşıyor. Bu bakımdan farklılık arz eden bir ulaşım tablosu var. Bunu da dikkatli bir çalışmayla güzel bir planlamayla düzenleyeceğiz. Sahada uyguladığımızda herkes mutlu olacaktır diye düşünüyorum.” diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını ifade ederek, “Başkanımızla birlikte en iyi hizmeti hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ulaşım A.Ş. olarak alternatifleri başkanımıza sunduk. Amacımız vatandaşlarımıza hizmetin kalitesini artırmak.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:48
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