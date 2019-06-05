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Talas’ta Taner Yıldız’lı İlçe Bayramlaşması

Talas Belediyesi tarafından gelenekselleşen ilçe bayramlaşma törenine katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Türkiye her yönüyle normalleşme sürecini devam ettirecek.

05 Haziran 2019 Çarşamba 17:32
Talas’ta Taner Yıldız’lı İlçe Bayramlaşması

Talas Belediyesi tarafından gelenekselleşen ilçe bayramlaşma törenine katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Türkiye her yönüyle normalleşme sürecini devam ettirecek. Özellikle PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere hepsinin inşallah sonlanacağı bir Türkiye’ye doğru gidiyoruz.” dedi.


Osmanlı Kültür Evi’ndeki bayramlaşma programında konuşan Taner Yıldız, sözlerine Talaslıların Ramazan Bayramlarını kutlayarak başladı. Yıldız, “Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Bayramınız mübarek olsun. Allah sevdiklerimizle tekrarını nasip eylesin.” diye konuştu.


Talas’ın havasının başka olduğunu belirten Yıldız, “Talas’ın kendine has bir yüzü oluştu. Kayseri’ye katkı koyan, yükünü omuzlayan mükemmel bir şehir haline geldi. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. Mustafa Yalçın başkanımızın yılların başkanı gibi kabul görmesini de sevinçle karşılıyorum. Çünkü yıllardır Kayseri’ye hizmet eden ve bunu Van’daki hizmetleriyle taçlandıran son derece isabetli bir seçim yaptığımızı bir kez daha belirtiyorum.” ifadelerini kullandı.


Ülke gündemiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Yıldız şöyle konuştu: “Türkiye, her yönüyle normalleşme sürecini devam ettirecek. Özellikle başka PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere hepsinin inşallah sonlanacağı bir Türkiye’ye doğru gidiyoruz. Özgürlükler alanlarının daha da genişleyeceği bir Türkiye’ye doğru gidiyoruz. Ekonomisiyle, siyasetiyle, sosyal alanlarıyla toplumun bütün katmanlarına dokunan bu yapıyı inşallah hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bu ahenge katkılarından dolayı MHP ve AK Parti ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Talas bizim örnek gösterdiğimiz bir ilçemiz.”


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “Cenabı Allah’a çok şükür bir Ramazana ve ardından bayrama kavuştuk. Allah huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermesin, devletimize zeval vermesin. Sınır ötesinde mücadele eden güvenlik güçlerimizi de Allah korusun. Şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize acil şifalar versin. Talas’ta Ramazan bu yıl Ramazan Sokağı ile dolu dolu geçti. Her mahallemizde Hacivat ile Karagöz, ortaoyunu, yazlık sinema gösterileri gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla bayramlaşıldı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 17:32
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