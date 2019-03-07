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Talas’ta son meclis toplantısı

Talas Belediye Meclisi, 2019 yılı Mart ayı 3.

07 Mart 2019 Perşembe 10:14
Talas’ta son meclis toplantısı

Talas Belediye Meclisi, 2019 yılı Mart ayı 3. toplantı 2. birleşim oturumunu yaparak, 2014-2019 dönemi son toplantısını gerçekleştirdi.


Meclis Salonunda Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu başkanlığındaki toplantıda, birinci birleşimde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale eden 4 madde görüşüldü.


Gündem maddelerinin oy birliğiyle karara bağlanmasının ardından meclis üyesi Suna Çakır’ın meclisin ilk toplantısından bugüne kadar yapılan çalışmalarına yer verdiği kısa videosu izlendi.


Görüntüleri izleyince duygulanan Başkan Palancıoğlu, alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyerek, 5 yıllık zamanın çabuk geçtiğini söyledi. Palancıoğlu, meclis üyeleriyle birlikte güzel hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Belediye başkanı olduğum için söylemiyorum ama Talas Belediye Meclisi son 5 yılda yapmış olduğu çalışmalarla Kayseri’deki en nadide ilçe konumuna Talas’ı geçirmiş durumda. Yaptığımız okullar, camiler, Kur’an kursları ve sağlık ocaklarının Talas tarihine baktığımızda yüzde 20’lerden 50’lere kadar oranlara tekabül ettiğini görüyoruz.” dedi.


Görev süreleri boyunca kamu çıkarlarını koruyacak şekilde çalıştıklarını anlatan Palancıoğlu, “Hepsinden önemlisi belediyemiz kurumsallık açısından zannediyorum Türkiye’deki profesyonel bir belediye konumuna geldi. Bu konuda hem sizlere, hem de mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Örnek bir belediyecilik yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah nasip olursa bu hizmetleri Melikgazi’de devam ettireceğiz. Haklarınızı helal edin. Benden yana helal olsun.” şeklinde konuştu.


Palancıoğlu, konuşmasının ardından meclis üyelerine tek tek plaket ve kahve takımı vererek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Meclis üyeleri de Başkan Palancıoğlu’na Melikgazi Belediye Başkanı adaylığının hayırlara vesile olmasını diledi.


Son meclis toplantısı çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:14
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