0553 313 94 23

Talas’ta Mayıs Ayı Meclisi Toplandı

Talas Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında Mayıs ayı birinci birleşim birinci oturum toplantısını yaptı.

07 Mayıs 2019 Salı 10:01
Talas’ta Mayıs Ayı Meclisi Toplandı

Talas Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında Mayıs ayı birinci birleşim birinci oturum toplantısını yaptı.


Meclis Salonundaki toplantıda meclis üyeleri, gündemde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere bir araya geldi. Toplantı gündem ve yoklama ile başladı. Ardından gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi. 16 maddenin karara bağlandığı toplantıda 2018 yılı kesin hesap, kadro iptal ve ihdası, Strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliği, ödenek aktarımı ve Plan ve Proje Müdürlüğüne ait çeşitli konular görüşüldü. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine meclis üyelerinin Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik ederek başladı. Başkan Yalçın, gündem maddeleriyle ilgili bilgiler verdikten sonra alınan kararların Talas’a ve Kayseri’ye hayırlara vesile olmasını diledi.


Başkan Yalçın, birleşimi 9 Mayıs Perşembe saat 16.00’da yeniden toplanmak üzere kapattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasa güne eksi rezervle başladı
    1. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    2. Fındık bahçesinde saksıya ekilmiş 376..
    3. Talas’ta Mayıs Ayı Meclisi Toplandı
    4. Çöp yığınları ortadan kaldırıldı
    5. "Katil Uşak" adlı tiyatro oyunu..
    6. Haydarpaşa Lisesinde unutulmaz anlar
    7. Gargara orucu bozar mı?
    8. Kiraz Festivali’nin bütçesi belli oldu
    9. Ramazan etkinlikleri ruhuna uygun olmalı
    10. Gönül Sofralarının ilk durağı Banarlı..
    11. Konyaaltı’nda Emekli Kahvesi’nin..
    12. İlk iftar sarayda
    13. Şehir merkezinde zabıta iş birliği
    14. İzmir merkezli FETÖ operasyonu
    15. Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin..
    16. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı..
    17. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
    18. 58 yaşında bisikletle Türkiye’yi..
    19. Başkan Pekmezci’den yatırımlara..
    20. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Çok..
    21. New York Metropolitan Operası’nda..
    22. Çoksesli müziğin kalbi Maltepe’de attı
    23. Yeşilova İçme Su Birliğinde Başkan..
    24. Kırsala hizmet için Muhtarlık..
    25. Aydın’da şehit yakınlarına devlet..
    26. Astımlı hastaların kullandığı sprey..
    27. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Katar Emiri..
    28. Dedesinin tarifi ile seri üretime..
    29. TSK'den sınır ötesine hava harekatı
    30. (Özel) Taksisinin camına yazdırdığı..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!