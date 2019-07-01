0553 313 94 23

Talas’ta Çocuklar İçin 8 Oyun Alanı Daha

Talas Belediyesince ilçe genelinde çocuklar için parklara 8 yeni oyun grubu daha kuruldu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:00
Talas’ta Çocuklar İçin 8 Oyun Alanı Daha

Talas Belediyesince ilçe genelinde çocuklar için parklara 8 yeni oyun grubu daha kuruldu. Geçtiğimiz aylarda yapılan yeni 15 oyun grubuyla çocuklar Talas’ta eğlenceye doyuyor.


Nüfusu hızla artarak büyüyen ve gelişen Talas’ta çocuklar, gençler ve büyüklerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara her geçen gün yenisi ekleniyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 8 yeni oyun grubu daha kuruldu.


Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, parkların toplumun her kesimine yönelik ihtiyaçları gidermesi noktasında planlandığını söyledi.


Başkan Yalçın, “Çocuklarımızın sağlıklı ortamda ve güven içerisinde oynayabileceği, eğlenebileceği, gençlerimizin aletlerle spor aktivitelerini rahatça yerine getirebileceği, farklı yaş gruplarındaki vatandaşımızın huzur içinde dinlenebileceği; adeta bir buluşma, kaynaşma noktası haline gelen park ve yeşil alanlarımızın sayısı her zaman artmaktadır. Parklarımız aynı zamanda çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel yönden gelişimlerine katkı sağlayacak güvenlik standartları çerçevesinde oyun gruplarıyla donatılıyor.” dedi.


Başkan Yalçın, çocuk oyun alanlarının ebeveynlerin kontrolünde kullanılması gerektiğini belirterek, “Oyun gruplarının kontrolleri rutin olarak yapılmakta olup, herhangi bir problem halinde 437 00 55 nolu telefondan dahili 153’ü arayarak Beyaz Masa’ya bildirilmesini rica ederiz.” ifadelerini kullandı.


Başkan Yalçın, park yapımında yoğun ve yorucu kent yaşamı dikkate alınarak ulaşımı kolay, çevreyle uyumlu alanlar oluşturulmasına ve erişilebilir olmasına dikkat edildiğini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı
    1. Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı
    2. Türkiye’nin konuştuğu Ayaz bebek..
    3. Hacı adaylarına aşı yapıldı
    4. Antalya Şoförler ve Otomobilciler..
    5. Libya Milli Ordusu'ndan flaş uyarı:..
    6. Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yaşında
    7. Diyarbakır’dan Almanya Schengen vizesi..
    8. İki geç kız boğulma tehlikesi geçirdi
    9. Mardin’deki futbol okulları arasında..
    10. Ünlü iş adamı karısını vurup intihar..
    11. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    12. Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü..
    13. Mahkumların yaptığı deri montlar..
    14. Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu
    15. Büyükçekmece’de havai fişek kullanımı..
    16. Lale Caddesinde sıcak asfalt serimi..
    17. Talas’ta Çocuklar İçin 8 Oyun Alanı..
    18. GÜNCELLEME 2 - Afganistan'ın başkenti..
    19. Rusya'dan ABD'ye: Şoke edici olaylara..
    20. İtalya ve Slovenya sınıra devriyeler..
    21. Jokey Ahmet Çelik kimdir? 93. Gazi..
    22. Galatasaraylı Diagne'den ayrılık..
    23. Maltepe'de rehine krizi! AVM boşaltıldı
    24. Yaz spor okulları başladı
    25. Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu..
    26. Pamukkaleli çocuklar satranç kursunda..
    27. Libya ordusundan sivillere ”Askeri..
    28. Kaybolan mandalarını zehirlenmiş..
    29. Trafo patladı: 1 yaralı
    30. Mersin’de sahte alkolden ölenlerin..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor