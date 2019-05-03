Talas’ta camilerde ramazan temizliği

Talas Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan öncesi ilçedeki camilerin dezenfekte edilmesi amacıyla organik ilaçlama çalışması başladı.

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilçe genelindeki 71 caminin yoğun olarak kullanılan 27’si, ilk etapta dezenfekte ediliyor. Talas’ta ilk kez uygulanan sistemle vatandaşların özellikle Ramazan ayında yoğun olarak ibadet ettiği camilerin öncelik verildiği çalışmalarda, ilk olarak bakteri ve virüs ölçümü yapılıyor. Ardından belirlenen sınırdan yüksek çıkan ölçüm sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan bölgelere kimyasal madde kullanılmadan cihazla ilaçlama yapılıyor. Hastalıklara karşı yapılan çalışmayla vatandaşların Ramazan ayının maneviyatını en üst seviyede yaşadığı camiler, bakteri ve virüslerden arındırılıyor. Camilerin halı, kütüphane, Kur’an kursu gibi alanlarında doğal yolla hazırlanan püskürtmeli ilaçlamayla bakteriler parçalanıp yek ediyor. Ayrıca bu sistem, organik olduğu için insan sağlığına da zarar vermiyor. Altı ay etkili olan sistemle camiler sağlık açısından korunmuş oluyor.