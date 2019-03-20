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Talas’ta 50 hizmetin toplu açılışı

Talas Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 50 hizmetin toplu açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:17
Talas’ta 50 hizmetin toplu açılışı

Talas Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 50 hizmetin toplu açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.


Osmanlı Kültür Evi önündeki tören, mahalli sanatçı Ersin Çimen’in sazıyla sözüyle mini bir türkü konseri ile başladı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşunun ardından konuşan Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas’ı çok sevdiklerini ve bugüne kadar gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “Bugün toplu açılışımızın dışında onlarca eseri ilçemize kazandırdık. Hayırlı olsun” dedi.


Başkan Palancıoğlu, “Ekranda gördüğünüz yollar, parklar ve yeşil alanlar ile şadırvan ve Osmanlı Kültür Evi Ek Binası’nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Talas’ta beş yılda vatandaşlarımıza camiler, okullar, sağlık ocakları, 112 acil istasyonları, Kur’an kursları gibi onlarca hizmet sunduk. Bu hizmetlerin içinde özellikle Osmanlı Evi önceki belediye başkanımız Rıfat Yıldırım zamanında açılmış ve yoğun olarak kullanılıyordu. Ancak artık ihtiyaca cevap veremeyince ek binayı yaptık ve vatandaşlarımıza nezih ve güzel bir hizmet sunduk. Burası emekli büyüklerimizin bütün günlerini geçirdiği bir mekan haline geldi. Bu nedenle hizmet kalitesini yükselttik.” ifadelerini kullandı.


Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın da, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.


Konuşmaların ardından 24 noktadaki yol, 19 noktadaki park ve yeşil alan, 6 noktadaki şadırvan ile Osmanlı Kültür Evi Yeni Binasının toplu açılış kurdelesi kesildi. Törenin sonunda vatandaşlara çay ve tatlı ikram edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:17
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