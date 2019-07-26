Talas’ta 220 kursiyer Yaz Futbol Okulu eğitimini tamamladı

Talas Belediyesince ilçedeki çocukların yaz tatillerini değerlendirmeleri ve U19 Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor’a yeni yıldızlar yetiştirmek için açılan yaz futbol okulu tamamlandı. Kursa katılan öğrencilere sertifikalarını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın verdi.

Talas Belediyesinin çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri için geleneksel hale getirdiği 8-15 yaş arası futbol akademisi sona erdi. 220 kursiyerin katıldığı ve 4 hafta süren futbol okulunu tamamlayanlar için Talasgücü Belediyespor tesislerinde bir tören düzenlendi. Törene öğrencilerle birlikte aileleri de katıldı.

Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çocukların eğitiminde her zaman yanlarında olduklarını belirterek, spora devam etmelerini ve yabancı dil eğitimi almalarını tavsiye etti.

Başkan Yalçın, geleceğin futbolcularının kursiyerlerin arasından çıkacağını belirterek, “Göreve gelirken Talas’ta sporcu fabrikası projemizi belirlemiştik. Şimdi bunu yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizleri gelecekte başta Kayserispor olmak üzere büyük takımlarda ve yurtdışında gördüğümüzde gurur duyacağız.” dedi.

Başkan Yalçın, sadece ilçe merkezinde değil, kırsal mahallelerdeki çocukların da kursa katıldığına dikkat çekerek, “Bizim amacımız çocuklarımızın futbol ve diğer konulardaki yeteneklerini tespit etmek. Bütün mahallelerimizde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle yetenek taraması yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Talasgücü Belediyespor altyapı çalıştırıcısı Necati Karadağ ise, kursla ilgili teknik bilgiler vererek, Türk futboluna kazandırılabilecek yıldız oyuncuları yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kursu tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi. Kursiyerlerin aileleri de heyecanlarına ortak oldu.