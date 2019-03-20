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Talas’ın kültürüne bir katkı daha

Otobüs ve şoförleriyle bilinen Talas’ta, hatıraların yeniden canlandırılması amacıyla belediye ve Talas Tanıtım Portalı işbirliğince yapılan otobüs anıtı açıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:48
Talas’ın kültürüne bir katkı daha

Otobüs ve şoförleriyle bilinen Talas’ta, hatıraların yeniden canlandırılması amacıyla belediye ve Talas Tanıtım Portalı işbirliğince yapılan otobüs anıtı açıldı.


Tarihi Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanında hazırlanan 1948 model Chevy marka otobüsün replikası için kokteyl düzenlendi.


Burada konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Şimdiye kadar hizmet eden Mustafa Palancıoğlu başkanımıza Talas’ı güzelleştirdiği, daha yaşanabilir bir hale getirdiği için teşekkür ediyorum. Mustafa Yalçın beye de başarılar diliyorum.” dedi.


Yıldız, Japonya’dan bir örnek vererek şöyle konuştu: “Japonya dünyaya, kirazın çiçek açtığı günü bir hafta ilan etmiş ve şuanda milyonlarca ziyaretçisi var. O yüzden bu mütevazı gibi görünen bu açılışı yıllar sonra çocuklarımız daha farklı anacaklardır. Bu anıtın Talas’ın tarihi güzellikleriyle, kültürel birikimleriyle beraber temsil edeceğini ifade etmek istiyorum.”


Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye son beş yılda çok sayıda hizmetler kazandırdıklarını belirterek, “Talas’ın bir özelliği Kayseri’nin en sosyal ve kültürel bir ilçesi olması. Talas’ın tarihi kadar şoförleri de eskilere dayanıyor. Şoförlerin anıları, yaşantıları farklıdır. Özellikle otobüs veya uzun yol şoförlerinin hikayelerini dinlemek gerek. Talas’ta da böyle bir geçmiş olduğu için Talas Tanıtım Portalı bizi bu anıtın yapımında teşvik etti. Talas’ta bir anısı olan, bir hatıra bırakmak isteyenleri buraya bekliyoruz. Bugüne kadar hizmet vermiş ve veren şoförlerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.


Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, eskiden belediyeciliğin su, kanalizasyon, ulaşım gibi hizmetlerden ibaret olduğunu ifade ederek, “Son dönemde belediye başkanlarımızın ufuklarıyla eğitimden sağlığa her alanda hizmetler ettiler. Gittiğimiz her yerde Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ediliyor. Ben de kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.


Talas Tanıtım Portalı Başkanı Mustafa Şahankaya, Başkan Palancıoğlu ile güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini anlatarak, “Talas’ın tanıtımına sağladığı katkılardan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.


Talas’a ilk otobüsü getiren Ahmet Doğan Çelebe’nin torunu Necla Çelebi Erkara ise, anıtın eski hatıraları yeniden canlandırdığını söyledi.


Konuşmaların ardından anıtın kurdelesi kesildi. Hatıra fotoğrafları çekildi. Törenin sonunda Başkan Palancıoğlu, yenilenerek hizmete sunulan Mercedes’in 1988 model 0302 klasik otobüsünün direksiyonuna geçerek misafirlerine ilçe turu yaptırdı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:48
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