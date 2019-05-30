Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Necati Karadağ:

U19 Ligi’nde Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor’un Teknik Direktörü Necati Karadağ, "34 maçta 5 puan kaybedip şampiyon olduk" dedi.

U19 Ligi’nde Türkiye Şampiyonu olan Talasgücü Belediyespor, kupasına kavuştu. Sarı Lacivertli takımın başarısında önemli pay sahibi olan teknik direktör Necati Karadağ, Süper Lig’de Galatasaray’ın başardığını U19 Ligi’nde kendilerinin başardığını söyledi. Necati Karadağ, "Bu işe geçen yıl final vizesini kaybettiğimiz Tokat’ta başkoyduk. Yarım kalan işi bu sezon tamamlamak için çalışmalarımıza başladık. Bugüne kadar hiç ara vermedik. Türkiye genelinde 1400 takımın katıldığı turnuva içerisinden şampiyon olduk. Kayseri’de bir ilki başardık. Bununla da gurur duyuyoruz" dedi.

Teknik Direktör Necati Karadağ, "Harika bir takımız. Fair Play ruhu içerisinde, centilmence mücadele ettik. İzleyenlere keyif verdik ve neticesini de aldık. Önce ilimizde bunu başardık. 26 maçta 134 gol attık. 9 gol yedik. Sadece 5 puan kaybettik. Sonrasında 8 maçlık Türkiye finalleri oynadık. Burada da hiç mağlup olmadık. Galatasaray 34 maç oynadı Süper Lig şampiyonu oldu. Biz de bir amatör takım olarak 34 maç oynadık ve U19 Ligi’nde şampiyon olduk. Gençlerimizle gurur duyuyorum. Bize destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu desteğin karşılığını verdiysek ne mutlu bize. Bunu daha da devam ettireceğiz" diye konuştu.