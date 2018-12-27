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Talasemili Reyhan için kök hücre ve kan bağışı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde talasemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 12 yaşındaki Reyhan Sümertaş için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 16:12
Talasemili Reyhan için kök hücre ve kan bağışı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Akdeniz anemisi (talasemi) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 12 yaşındaki Reyhan Sümertaş'a vatandaşlar kök hücre ve kan bağışında bulunarak destek verdi.

Deniz Yıldızları Ortaokulu'nun spor salonunda düzenlenen kampanyaya, Sümertaş'a ve diğer hasta çocuklara destek olmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar, Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi hastalığı teşhisi konulan Sümertaş için Türk Kızılay'a hücre ve kan bağışında bulundu.

- "Her damla kan her bir çocuğumuza umut olacak"

Deniz Yıldızları Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Reyhan Sümertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Çok sevinçliyim." dedi.

Anne Sibel Sümertaş da vatandaşların duyarlılığı karşısında çok duygulandığını belirterek, "Reyhan ve diğer arkadaşlarını kurtarmak için buraya bağış yapmak için gelenlere çok teşekkür ediyorum. İş yerinden izin alarak, bu konuda sıkıntı yaşayan insanlar gördüm. Bizleri böyle bir günde yalnız bırakmadınız. O insanları kalabalık bir şekilde görünce ve bana sarıldıklarında çok mutlu oldum. Biz hariç sırada bekleyen 5 bin hasta var. 5 bin anne, 5 bin çocuk demek. Her damla kan her bir çocuğumuza umut olacak." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:12
  1. Darıca
  2. Kocaeli

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