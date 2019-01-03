Talasemili çocukların mikrobiyotası incelenecek

İSTANBUL (AA) - "Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri" başlıklı 16 bilimsel çalışma arasından birinci seçilen projeyle, çocuk talasemi hastalarında kemik iliği nakli sonrası mikrobiyota değişiklikleri incelenecek.

Biocodex Mikrobiyota Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl insan sağlığı ve hastalıklarda bağırsak mikrobiyotasıyla ilgili temel veya klinik çalışmaları desteklemek amacıyla kurulan vakıf, bu çerçevede, geçen yıl Türkiye'nin de seçildiği 11 ülkede Ulusal Araştırma Bursu için fon ayırdı.

Türkiye'de "Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri" başlıklı çalışmaların destekleneceği açıklanan fona, farklı bölgelerinden birçok proje başvurdu.

Türkiye'de verilecek destek için başvurular Ekim 2018'de sona erdi. Bilimsel Komite tarafından seçilen araştırmaya verilecek toplam destek miktarı 25 bin avro olarak açıklandı. Ayrıca 11 ülkenin birincisi kendi içinde uluslararası bir platformda, Uluslararası Bilim Komitesi tarafından tekrar değerlendirilerek 20 bin avroluk ek bir destek alacak.

Bilimsel Komite üyeleri Prof. Dr. Cihan Yurdaydın, Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş, Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Tarkan Karakan ve Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, mikrobiyota konusundaki 16 çalışma arasında yaptıkları değerlendirme sonucunda birinciyi belirledi.

"Pediatrik talasemi vakalarında kemik iliği nakli sonrası bağırsak mikrobiyotasının değerlendirilmesi" başlıklı çalışma birinciliğe hak kazandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesinden Prof. Dr. S. Songül Yalçın'ın sorumlu araştırmacı olduğu çalışma ekibinde yardımcı araştırmacılar Dr. Tekin Aksu, Dr. Barış Kuşkonmaz, Dr. Namık Yaşar Özbek, Dr. Melda Çelik, Dr. Ener Çağrı Dinleyici ve Dr. Duygu Uçkan Çetinkaya yer aldı.

-Talasemi hastalarındaki değişiklikler değerlendirilecek

Bilimsel Komite Üyesi, Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, bilim dünyasının 10 yıl içerisinde, en heyecan verici çalışma alanlarından biri olan mikrobiyota konusunda Türkiye'de de çalışma yapılmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Dinleyici, gebelik döneminden itibaren anne karnında şekillenen ve birçok hastalıkta direkt ya da dolaylı olarak etkisi bulunan mikrobiyota alanında, Biocodex tarafından koşulsuz olarak verilen proje desteğinin, bu alanda yeni ve önemli veriler elde edilmesine imkan sağlayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Daha önce kemik iliği nakli yapılan olgularda mikrobiyota alanında çalışmalar bulunmakla birlikte bu yıl bilimsel proje desteği kazanan çalışmada Prof. Dr. Songül Yalçın ve ekibi, talasemi hastalarında kemik iliği nakli sonrası mikrobiyota değişikliklerini değerlendirme olanağı bulacaklar. Bu çalışma sonuçları hematoloji, transplantasyon ve mikrobiyota alanında çalışan bilim insanlarının yeni çalışmaları için de yol gösterici olacaktır."







