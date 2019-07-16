Talasemili çocuklar için "kaktüs" sattılar Hatay’da bir grup gönüllü, talasemili çocuk hastalar yararına ’Evvel Temmuz Festivali’nde kaktüs sattı.

Hatay’da bir grup gönüllü, talasemili çocuk hastalar yararına ’Evvel Temmuz Festivali’nde kaktüs sattı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen ’Evvel Temmuz Festivali’nde stant kuran Dr. Serdal Kanuncu ve ekip arkadaşları kendi yetiştirdikleri kaktüsleri talasemili çocuk hastaların yararına sattı. Fiyatı kaktüsü alanın belirlediği standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Önceki yıl lösemili bu yılda talasemili çocukların yararına stant kurduklarını belirten Dr. Serdal Kanuncu, "Samandağ Evvel Temmuz Festivali’nde tamamı talasemili çocuklar yararına olmak üzere, evde büyüttüğümüz, beslediğimiz kaktüslerin satışını ve bu satıştan elde edilecek gelirin tamamını talasemili çocuklara bağışlamayı düşündük. Bu sebepten dolayı Samandağ’da Evvel Temmuz Festivali’nde kaktüs standı kurduk. Amacımız talasemili çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek. Katılım gösteren, destek sağlayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

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