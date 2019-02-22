Talasemi hastası Yusuf’un en büyük hayali tasarımlarını hayata geçirebilmek

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ikamet eden ve doğuştan talasemi hastası olan 18 yaşındaki Yusuf Ali Kurhan, tedavi olduğu zamanlarda hobi olarak başladığı resim kabiliyetini geliştirerek, araç tasarımları yapıyor.

Hastalığı dolayısıyla okul hayatına 3 yıl ara veren Yusuf Ali Kurhan, Nilüfer ilçesinde bulunan Güzel Sanatlar Lisesi’nde okul öncesi kurslarına katılmasına rağmen, yaşının büyük olması sebebiyle kaydolamadı. Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’na kaydolan Kurhan’ın hayali üniversiteye kaldı.

Hemofili ve Talasemi Derneği ile Bursaspor Kulübü’nün ‘Kan kardeşim olur musun?’ kampanyasında reklam yüzü olan Kurhan’a 3 haftada bir kan takviyesi yapılıyor. Kurhan, 2014 yılından itibaren tedavi için gittiği hastanelerde vakit geçirmek için başladığı resim sevgisini geliştirdi.

Hayalinin araba tasarımcısı olmak olduğunu belirten Kurhan, “Küçükken bir sürü oyuncak arabalarım vardı. Onları hep kırardım. Bir gün resim çizmeye başladım. Oyuncak arabaların resimlerini çizerek zamanla geliştirdim ve sonunda kendi tasarımlara başladım. Şimdi bir resim defterini dolduracak kadar tasarımım var" dedi.