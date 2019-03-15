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Talas Personelinden Başkana Sürpriz

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Talas Personelinden Başkana Sürpriz

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na belediye personeli tarafından 49. yaşı için doğum günü sürprizi yapıldı.



Tarihi Tablakaya Belediye Binasındaki sürprizde Başkan Palancıoğlu, kapıdan girişte belediye çalışanlarının alkışlarıyla karşılandı. Oldukça şaşıran Başkan Palancıoğlu, ilk şoku atlattıktan sonra tebrikleri kabul edip, eşi ve çocuklarıyla pastayı kesti.



Başkan Palancıoğlu, daha sonra görev süresi boyunca yaşanan birbirinden komik anların yer aldığı görüntülerle güldü. Annesinin kendisini anlattığı ve merhum babasının doğum gününü kutlayan görüntüleri izlemesiyle de duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.



Bir süre sonra ise Başkan Palancıoğlu’na, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve beraberindekiler antika gramofon hediye ederken, personel de hediyelerini takdim etti. Duygu dolu bir akşam yaşayan Başkan Palancıoğlu, doğum günü sürprizi için emeği geçenlere teşekkür ederek, “Hem üzdünüz, hem mutlu ettiniz.” dedi.



“Beş yıl gerçekten güzel bir çalışma dönemi geçirdik” ifadesini kullanan Palancıoğlu, şunları söyledi:


“Yapı olarak biraz titiz olduğum için bu süreçte istemeden gönlünü kırdıklarım olmuştur. Kusura bakmayın. Ama hep kamu meselesi, memleket meselesi, Talas için güzel hizmetler gayretindeydik. Sizlerle çalışmaktan yeni şeyler kazandım. Eminim ki sizler de benimle çalışmaktan kazanmışsınızdır. Hepinizden Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin.”



Programın sonunda Başkan Palancıoğlu, saz ekibinin isteğini kırmayarak “Duydum ki unutmuşsun” şarkısını okudu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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