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Talas Mahalle Sakinlerinden Başkan Yalçın’a Teşekkür

Talas Bahçelievler Mahallesindeki üç apartmanın sakinleri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a binaların arasındaki kayalıkların kaldırılarak yerine park yapımından dolayı teşekkür etti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
Talas Mahalle Sakinlerinden Başkan Yalçın’a Teşekkür

Talas Bahçelievler Mahallesindeki üç apartmanın sakinleri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a binaların arasındaki kayalıkların kaldırılarak yerine park yapımından dolayı teşekkür etti.


Gözde, Rabia ve Aslaner apartmanların yönetimleri tarafından düzenlenen programa katılan Başkan Yalçın, bina sakinlerince alkışlarla karşılandı. Vatandaşlarla ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Yalçın, “Burası ilk parkımız, Allah nasip ederse daha güzel işler yapmaya devam ederiz. Sizlere ve çocuklarımıza hayırlı olsun.” dedi.


Seçim kampanyasında alandaki kayalıkların kaldırılarak yerine park yapılmasının talep edildiğini hatırlatan Başkan Yalçın, “Biz de kampanyamızdaki vaatlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz ve ilk burası nasip oldu. Çok ta isabetli oldu. Buradan çıkan kayaları da Erciyes Lisesinin kapısının önündeki çukura doldurduk, hem sizlerden hem onlardan teşekkür aldık. Gönül isterdi ki daha büyük bir alanda parkı gerçekleştirelim ama çocuklarımızı, insanlarımızı aslında küçük dokunuşlarla mutlu etmek kolay. Kışın da çocuklarımız buradaki yokuşta kızakla kayabilecekler. Hepinize çocuklarınızla huzurlu, mutlu ve güzel nice günler diliyorum.” diye konuştu.


Apartman sakinleri adına konuşan Cemil Özsoy ise, Başkan Yalçın’a parkın mahalleye kazandırılması için teşekkür ederek plaket takdim etti.


Konuşmaların ardından Başkan Yalçın, içerisinde oyun grupları ve oturma alanlarının bulunduğu parkı inceleyerek çocuklarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
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